Si ets infeliç, aquestes 3 idees falses poden ser les culpables

Quantes vegades has pensat que ets un infeliç? Potser aquest pensament és el principal culpable de la teva infelicitat, una sensació a què molts s'aferren per explicar per què la vida no els somriu com ells desitgen.

Com a contraposició a aquesta creença, Arthur Brooks, l'expert en felicitat de la Universitat de Harvard, ha parlat més d'una vegada sobre les 3 idees falses que poden impedir que siguis tan feliç com vols.

Quines són les 3 idees falses que t'impedeixen ser més feliç?

Tenir el teu futur resolt del tot. Si bé és cert que resulta positiu tenir un objectiu a la vida (o diversos), han de convertir-se en intencions que ens ajudin a aconseguir-ho, no és una obligació. L'expert assegura que hem de pensar a "viure tan bé com es pugui", sense obsessionar-se. Una bona vida redueix al mínim el patiment. No podem evitar situacions en què sentim dolor, por o patiment. En lloc d'obsessionar-nos a estar travessant un mal moment, hem de prendre'l com una oportunitat d'aprenentatge i creixement. Conéixer i viure la teva pròpia veritat. Ser conscients que no podem tenir la veritat absoluta, però “la buscaré amb honestedat, cor obert i esperit d'aventura”, assenyala Arthur Brooks.

Canviant aquestes 3 idees que solen estar presents en una bona part de la societat, probablement assolirem el veritable camí cap a la felicitat plena. Sempre sent conscients que la vida, com ensenya 'Inside Out 2', pot estar plena de moments de tristesa, ansietat o ira.