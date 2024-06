Una netejadora professional dona els trucs infal·libles per a les rutines de neteja

La neteja, com molts aspectes de la nostra vida, es converteix en una rutina avorrida que pot comportar que els resultats no siguin satisfactoris. Acabem seguint un patró que aprenem en algun moment i difícilment ho canviem. Per aquesta raó, no hi ha res millor que conèixer els consells d'una experta en rutines de neteja com Vanesa Amaro, usuària d'Instagram que triomfa en aquesta popular xarxa social amb vídeos que acumulen desenes de milers de likes.

Amb més de 2 milions de seguidors a Instagram, Vanesa Amaro és una de les usuàries especialitzades en neteja més popular. En aquesta ocasió, ha publicat un vídeo donant-nos tres tips que hauríem de deixar de fer a la rutina de neteja perquè no són tan efectius com molts creien. Tres accions força habituals que molesten més que ajuden:

Barrejar productes químics . A més de ser perillós per als mobles, terres i parets, també és perillós per a nosaltres mateixos.

. A més de ser perillós per als mobles, terres i parets, també és perillós per a nosaltres mateixos. Utilitzar lleixiu en superfícies de pedra . El lleixiu és un producte abrasiu que pot fer malbé l'acabat dels terres de pedra per ser un potent blanquejador.

. El lleixiu és un producte abrasiu que pot fer malbé l'acabat dels terres de pedra per ser un potent blanquejador. No desinfecteu després de la neteja. Un cop hagis acabat de netejar una zona, has de desinfectar-la per eliminar el major nombre de gèrmens possible.

Si apliques aquests tres consells a la rutina diària de neteja, casa teva lluirà com el primer dia.