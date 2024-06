El truc viral d'una infermera per regar les plantes durant les vacances

Les xarxes socials han esdevingut una plataforma ideal per compartir trucs casolans. Com no podia ser d'altra manera, la cura de les plantes és protagonista de diverses publicacions. Ara que comença l'estiu i s'acosten les vacances, moltes persones estan preocupades pel manteniment de les plantes.

En els darrers dies, s'ha viralitzat una publicació a TikTok que podria ser la solució definitiva a aquest problema. Una usuària de la plataforma xinesa ha compartit un invent amb què poder regar les plantes quan estiguis fora de casa durant les vacances.

La noia es diu Irene Fernández, viu a Algesires i ha compartit el seu remei contra aquesta situació. Fins ara, el que feien moltes persones era encomanar aquesta tasca a un familiar, amic o veí perquè anés a casa a regar les plantes.

La infermera se les ha enginyat per connectar un goter com el que utilitzen els pacients a dues ampolles d'aigua. "Sistema de sèrum + dosiflow, escalfes el tap de l'ampolla i li claves el sistema de sèrum. Lifehack", explica la infermera.