Vols protegir aquest estiu casa teva? Saps quins són els millors sistemes de seguretat?

Arriba l'estiu, aquella època de l'any en què molta gent passa moltes hores fora del seu domicili, sigui per estones de lleure, oci o sigui per vacances. La llar queda desprotegida en alguns casos durant molts dies. Per aquest motiu, ara més que mai, ens hem de posar en mans dels professionals per assegurar i garantir la seguretat de casa nostra. Un tancament eficaç de finestres, portes i altres obertures pot evitar molts ensurts.

Ortiz Serrallers, especialistes en panys d'alta seguretat i portes cuirassades

Ortiz Serrallers és una empresa de referència en el seu camp que es dedica des de fa molts anys al món de la seguretat oferint tota mena de sistemes des de panys d'alta seguretat fins al muntatge de portes cuirassades i, sempre, fetes a mida i les necessitats que demanda cada client.

Per aquesta raó treballa sempre amb les millors marques del mercat i aplicant l'última tecnologia en l'àmbit de la seguretat residencial per oferir tranquil·litat per tots els seus clients, la seva família o el seu negoci. Treballem amb les millors marques del mercat i amb l’última tecnologia en l’àmbit de seguretat residencial, per oferir-li tranquil·litat per a vostè i la seva família o el seu negoci. A Ortiz Serrallers són també els únics POINT FORT FICHET de Girona i tota la província i disposa igualment del servei tècnic oficial de la prestigiosa marca FICHET.

A Ortiz Serrallers treballen amb les millors marques del mercat. / DdG

A Ortiz Serrallers es dediquen també a fer tota mena de manyeria en general i, el que també és molt important, disposa de servei les 24 hores del dia per a tota la província de Girona i els 365 dies de l'any.

Les persianes, el primer element de protecció

En els darrers anys ha augmentat significativament els robatoris i ocupacions en les llars. Cal trobar una forma de protegir les obertures de l’habitacle, de manera que sigui més difícil acceder-hi. A Persianes Prats d'Ullà són especialistes en tot tipus de persianes i sistemes de protecció i tenen molt clar que "pel sol fet de tenir persianes a les finestres, ja hi ha una primera barrera amb l’exterior, tant d’ocultació, com de protecció tant física com solar".

Per això, posen al teu abast una gran varietat de sistemes per incrementar la seguretat. Des d’un simple passador que es posa a la darrera lama i que en tancar-lo aquesta queda fixada a la guia; un altre tipus de passador es pot instal·lar a dalt de la persiana. A més, amb l’opció d’autoblocatge (disseny especial de les lames que en intentar pujar-les , aquestes queden bloquejades), la seguretat augmenta molt.

Un exemple de persiana compacte que ofereix protecció. / DdG

A més, amb les noves tecnologies ha aparegut la possibilitat de gestionar l'accionament de les persianes a través d'un dispositiu com el telèfon mòbil. El que utilitzen a Persianes Prats és el TAHOMA, de la casa SOMFY, que permet programació horària de l’obertura de les persianes i interactuar amb altres dispositius, per exemple els llums de la casa, la qual cosa fa que es pugui simular la presència a la llar.