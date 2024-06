Gaudeix de les millors opcions de terrasses per aquest estiu

Ja som de ple a l'estiu. És el moment de l'any que convida més a gaudir de l'aire lliure i res millor que fer-ho en una terrassa que ens aporti moments de relax. Són els millors espais per prendre un aperitiu, degustar unes tapes, un vi o fer una copa. Coneix aquí quatre opcions per a tenir en compte i gaudir al màxim de l'estiu.

La Terrassa de l’Ultonia, un punt de referència a la ciutat de Girona

El dia de Sant Joan de 1962 va obrir les portes l'Hotel Ultonia, que en el seu moment era el primer hotel de 3 estrelles de la ciutat. El 24 de juny de 2021 i coincidint amb aquesta efemèride, La terrassa de l'Ultonia reinicia de nou el seu servei després d'una acurada i profunda remodelació amb un nou concepte obrint-se pas.

Defugint l'esperit tradicional de la cocteleria clàssica, la terrassa de l'Ultonia es presenta com un punt de referència a la ciutat on locals i visitants puguin descobrir un estil de cocteleria oberta a tot el públic i juntament amb una selecció de tapes i entrepans, puguin gaudir d'una posta de sol amb la Catedral il·luminada de fons i una cocteleria d'autor inspirada en l'essència de la Costa Brava. Necessites inspirar-te? Ets al lloc adequat.

La terrrassa de l'Ultonia i la seva excel·lent panoràmica sobre Girona. / DdG

La vista al barri vell és el marc idoni per a poder gaudir de còctels d'autor i d’una varietat de tapes i entrepans que han estat especialment seleccionats per acompanyar una vetllada íntima i despreocupada qualsevol dels 365 dies de l'any.

La versatilitat que ofereix l'espai permet acollir esdeveniments de petit format i sempre a cel obert on la ventilació queda automàticament garantida. Des d'una ocasió especial, festa privada, esdeveniment d'empresa, trobada familiar, sopar a peu dret o activitats de team building però sempre a l'aire lliure i amb la silueta del casc antic de fons.

Cocteleria Gipsy: una terrassa exclusiva amb elements arquitectònics de fa més de 300 anys

Submergeix-te a l'encant històric de Girona a l'exclusiva cocteleria Gipsy, estratègicament ubicada a La Placeta de Palau Fugit de Girona que conserva amb cura els elements arquitectònics del segle XVIII.

Deixa't seduir per l'ambient íntim i refinat, on cada còctel és una obra mestra en si mateixa, elaborada amb passió i atenció al detall. Gaudeix d'una experiència única de còctels artesanals creats pel seu cocteler Julian Bianconi. Pots gaudir aquest estiu a la seva terrassa des de clàssics reinventats fins a creacions exclusives inspirades en la vibrant història de Girona.

Un espai ple d'història al mig del barri vell de Girona. / DdG

A més de la seva impressionant selecció de còctels, també ofereix una varietat de cerveses artesanals de km0, com la nova "Rispa", que captura l'esperit local a cada glop. Per als amants del vi, la seva carta inclou vins amb DO Empordà entre altres, perfectes per acompanyar la teva experiència gastronòmica amb els sabors autèntics de la regió. Ofereix una cuina mediterrània que combina tradició i modernitat, amb productes de gran qualitat. Ja sigui que estiguis buscant un lloc per a una vetllada romàntica, una reunió íntima o simplement un moment per relaxar-te i gaudir de la bona companyia, la seva cocteleria té les

portes obertes a tu, a Girona i a tot el món.

Celler 1923 Winebar, capvespres inoblidables amb vistes a l'Empordà

El nou Celler Peralada vol convidar als seus visitants i a tothom que ho desitgi a gaudir del Celler 1923 Winebar. Un esplèndid gastrobar on poder tastar els vins de Peralada a la seva magnífica terrassa amb vistes a l’Empordà. El magnetisme del seu espai d'essència empordanesa el fan únic. Un ambient rústic i acollidor rodejat de jardins aromàtics, perfectes per a gaudir d’una gran vetllada a la fresca contemplant el vol de les cigonyes al capvespre.

Una terrassa per gaudir i contemplar les vistes sobre l'Empordà. / DdG

A més dels vins de Peralada i d’altres cellers de primer nivell, es poden assaborir taules d’embotits i formatges de proximitat seleccionats pel maître del Restaurant Castell Peralada, Toni Gerez, així com platets empordanesos i tapes signades pel xef Paco Pérez.

No deixeu passar l’oportunitat de gaudir del Celler 1923 tant si visita el magnífic Celler Peralada com si no!

Can Motes, una terrassa envoltada de natura

Gaudeix de l’estiu envoltat de natura a la terrassa del restaurant Can Motes, a l’hotel Casa Anamaria, un hotel boutique ecològic ubicat en plena natura, envoltat per camps, boscos i 25.000 metres quadrats de jardins i fonts. Un lloc idíl·lic i relaxat al cor del Pla de l’Estany, ubicat a només mitja hora de les millors platges de la Costa Brava i la ciutat de Girona.

Un lloc idílic per gaudir de la bona gastronomia. / DdG

Al seu restaurant Can Motes, dirigit pel xef Pere Arpa, us proposen una nova carta basada en cuina catalana de mercat, proximitat i temporada.

Buscant sempre el benestar i gaudi dels comensals, i aprofitant el coneixement i la passió del seu xef pel meravellós entorn natural en el qual es troba, han desenvolupat una cuina plena de gustos i color. La seva màxima expressió es troba en el menú de degustació i de temporada que proposen.

A més, la fantàstica ubicació en la qual es troba, envoltats de petits productors i la seva pròpia horta, els permet omplir el seu rebost amb deliciosos productes frescos i de temporada. Us recomanen que proveu els plats preparats amb productes de temporada com el Carpaccio d’ànec amb pinyons, naps i pera, l’amanida de remolatxa, llagostí i vinagreta de llenties i clàssics de tota la vida del seu xef com la Royal d’ànec o les sardines amb puré de cigrons i pipes de carbassa.