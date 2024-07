Aquest és el millor lloc per emmagatzemar patates (i probablement no t'agradi)

La millor manera d'emmagatzemar patates per prolongar la vida útil i evitar la humitat és col·locar-les en un recipient cobert amb paper i ubicar-les en un prestatge alt del frigorífic. Aquest mètode permet que les patates durin de tres a quatre setmanes sense germinació, significativament més que les dues setmanes que s'obtenen amb mètodes tradicionals. La clau és mantenir-les en un ambient fresc i sec, condicions que s'aconsegueixen efectivament al frigorífic.

Tot i això, malgrat l'efectivitat d'aquest mètode, és probable que moltes persones no ho implementin. Això és degut al costum d'emmagatzemar patates a temperatura ambient, en rebosts o soterranis, pràctiques heretades de generacions anteriors. A més, l'espai limitat als frigorífics pot dissuadir alguns d'utilitzar aquest valuós espai per emmagatzemar patates, reservant-lo al seu lloc per a altres aliments peribles que requereixen refrigeració més urgent.

Tot i així, aquells que decideixin provar aquest mètode podrien notar una diferència significativa en la frescor i qualitat de les patates. En reduir la germinació i mantenir-les en un estat òptim durant més temps, s'eviten deixalles i s'assegura que sempre hi hagi patates disponibles per utilitzar-les a la cuina.

Encara que sigui un canvi d'hàbit, emmagatzemar patates al frigorífic podria ser una solució efectiva per als que busquen perllongar la vida útil d'aquest versàtil tubercle que fem servir tant en la nostra gastronomia.