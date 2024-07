Els trucs per acabar amb les males olors de la nevera durant les vacances

Ha arribat el moment de marxar de vacances i això suposa deixar les tasques de casa de banda durant uns dies o setmanes. Però què passa amb el menjar? Tot i estar dins la nevera, aquesta pot provocar males olors. Tenir el frigorífic tancat durant uns dies amb aliments dins fa que no hi hagi una ventilació correcta, provocant desagradables olors. En aquest article aprendreu a eliminar les males olors de la nevera en un tres i no res: només necessitaràs conèixer aquests trucs.

Cafè, llimona, carbó o bicarbonat

El primer d'ells és tallar una llimona en dues meitats i inserir-li claus d'olor, que farà que s'alliberi una agradable olor en la teva nevera, encara que també pots esprémer una llimona en un bol. També pots utilitzar cafè molt, en múltiples compartiments de la llar, perquè aquest aliment és clau per a eliminar olors fortes com el de les fritades.

No obstant això, els dos elements més efectius a l'hora d'eliminar olors fortes segons els experts, són el bicarbonat de sodi i el carbó actiu. Qualsevol d'aquests productes són idonis per a col·locar en un recipient dins de la nevera i comprovaràs que les olors fortes hauran desaparegut quan tornis de les teves vacances.

Posa rodanxes de llimona a la nevera per eliminar les males olors / freepik

Les olors a casa són un dels majors problemes que ens trobem en el dia. En engegar la rentadora i treure la roba l'olor d'humitat pot quedar-se dins de la casa i no val amb obrir les finestres per a ventilar. Però no és l'única aroma que és molest. En cuinar és habitual que l'olor del peix o d'un altre aliment pugui agafar força dins de la cuina i s'estengui per tota la casa.

Per això els remeis casolans són els més útils per a poder evitar aquest tipus d'inconvenients que es presenten en el dia a dia. Les presses que es tenen en les rutines fa que cada vegada es vulgui destinar menys temps a la neteja en la llar o vulguem fer més de pressa del que es deuria algunes tasques.