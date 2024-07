Si t'agraden les cireres compte amb la larva de la mosca

Ha arribat el moment de menjar la fruita d'estiu: préssecs, cireres, síndria, meló, etc. Però, t'has fixat en aquest detall? Si les cireres tenen això, compte! Aquest és l'avís d'un agricultor envers el consum de cireres.

Les cireres són una de les fruites més consumides de l'estiu, per molt poc temps. El consum es limita a tot just un mes a l'any, per això és tan demandada. A més de per la quantitat de nutrients que té.

És una fruita deliciosa i nutritiva que ofereix una varietat de beneficis per a la salut. Són riques en antioxidants, com la vitamina C i els flavonoides, que ajuden a combatre el dany causat pels radicals lliures al cos. També són una bona font de fibra, que pot ajudar a millorar la digestió i promoure la salut intestinal. A més, contenen compostos antiinflamatoris que poden ajudar a reduir la inflamació i el dolor al cos. Però hi ha alguna cosa a la qual has de prestar molta atenció si les consumeixen.

Un agricultor ha compartit un vídeo a les seves xarxes socials sobre els perills que podem córrer si no parem atenció al seu interior.

Pot ser que quan la mengem a dins hi hagi la larva de la mosca. Quan creix, surt a l'exterior fent un altre forat. És per això que assegura que cal obrir la cirera a la meitat i revisar-la abans de menjar-la.

També ha compartit un consell per a totes aquelles persones que cultiven cireres a casa i evitar que siguin l'objectiu d'aquestes larves. El que hauràs de fer serà agafar una ampolla de plàstic on cal fer dos forats petits, que siguin prou grans perquè entri la mosca de la fruita, però no altres insectes. Després caldrà passar una corda al voltant de la rosca del tap per en acabat, penjar-la a les branques dels cirerers.

Quan estigui llesta l'ampolla, serà el moment de preparar una barreja de vinagre i aigua a parts iguals i introduir-la a l'ampolla, la qual has de tapar i penjar del cirerer.