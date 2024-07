El truc definitiu per conservar el pa a casa aquest estiu

Els amants del pa gaudim menjant aquest aliment com si estigués acabat de fer. Tot i això, es tracta d'un producte perible que pot canviar el seu sabor i textura de forma ràpida, en molt poques hores. Encara més quan les altes temperatures d'estiu i la manca d'humitat compliquen la situació a la cuina. Aleshores, quin és el millor mètode per conservar el pa a casa i evitar que estigui poc cruixent o extremadament dur?

El principal problema que té el pa a l'estiu és que s'asseca fàcilment per culpa de la calor, per tant hauràs de vigilar molt bé la quantitat de pa que compres. A l'estiu, més que mai, és important tenir cura de la quantitat de pa que compres per evitar que es posi ràpid en mal estat.

Si tot i així t'ha sobrat una barra de pa, abans que sigui massa tard hauràs d'introduir-la al congelador. I compte, fes-ho tallada a llesques o rodanxes, ja que així podràs descongelar-lo de forma més còmoda, i mai al microones. La millor opció de tornar el pa al seu estat natural és fer-ho a la torradora o al forn per evitar que la molla de pa s'assequi més encara del que ja estava.

En definitiva, cuida el pa que menjaràs i guarda'l al congelador aquell que no consumeixis. D'aquesta manera, estendreu la vida útil el temps que calgui.