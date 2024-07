Si vols tenir bona sort, només necessites dur una fulla de llorer en el mòbil

La fulla de llorer fa un temps es va posar de moda i no és per menys, ja que té multitud de beneficis per la salut. A més, ara s'ha posat de moda un nou truc amb el qual aconseguiràs tenir bona sort. Només necessites col·locar-la en el lloc adequat. El llorer és una herba aromàtica utilitzada a la cuina mediterrània, la qual pot ajudar a combatre el dany cel·lular, els radicals lliures, té un poder antiinflamatori i alleugereix els dolors de les articulacions.

També és una planta molt utilitzada en la neteja i la cura personal. Té una infinitat d'usos domèstics. Podràs fer-la servir per netejar el forn, com a ambientador o, fins i tot, per rejovenir el teu rostre, però també té un ús, cada vegada més popularitzat, sobre el teu estat d'ànim.

La fulla de llorer en el mòbil

En els darrers mesos s'ha popularitzat un truc que suggereix col·locar una fulla de llorer entre la carcassa i el telèfon mòbil. Amb aquest senzill gest aconseguirem atreure la bona sort, l'èxit i promet donar protecció contra l'energia negativa.

"Porta sempre una fulla de llorer entre el teu mòbil i la carcassa, et portarà bona sort, èxits i et protegirà contra l'energia negativa i si vens per Internet faran que les teves vendes augmentin", expliquen al compte de TikTok on s'ha popularitzat aquest nou ús del llorer.