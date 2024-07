Descobreix els 'cleanfluencers' més famosos del moment

Les xarxes socials ens han ajudat a descobrir infinitat de trucs. Ara són molts els influencers que seguim per aprendre a eliminar taques difícils, etc. En aquest article et portem diversos influencers que has de començar a seguir perquè tenen un munt de trucs de neteja fàcil.

No hi ha taca, armari o habitació que se'ls resisteixi i en només un parell de minuts et mostren els seus trucs com si fossin mags o magues de la neteja. Idees efectives, solucions per a tot i, en moltes ocasions, amb elements o productes que tots tenim a casa. No cal gastar tampoc un dineral en electrodomèstics o productes, tot a l'abast de qualsevol usuari que vulgui posar en pràctica els consells.

Ara us mostrarem els perfils a Instagram de cinc d'aquests influencers que us assessoren per deixar el vostre habitatge com els raigs de l'or o amb l'ordre necessari perquè sembli una casa de revista.

Marie Kondo

Primer va ser ella, després, els altres. Amb 4,1 milions de seguidors a Instagram, Marie Kondo (@mariekondo) és la reina de l'ordre, la creadora del mètode KonMari i la nipona més famosa del planeta.

El seu llibre principal, La màgia de l'ordre, ha estat traduït a més de 40 idiomes i ensenya com assolir la felicitat a través de l'organització de la llar. Per cert, el seu truc per doblegar les samarretes en vertical estalvia espai, temps i manté l'ordre en el temps.

No obstant això, el millor que defineix Marie Kondo és que la seva visió sobre les feines de la llar estan en constant evolució, cosa que ja va demostrar amb el seu altre mètode, el mètode Kurashi, el qual ens ajuda a organitzar el nostre espai i temps per obtenir un estil de vida que ens aporti alegria i satisfacció.

Sophie Hinchliffe

És una de les pioneres al món de les instacleaners. El seu compte d'Instagram @mrshinchhome té 4,8 milions de seguidors. Als seus vídeos podràs veure diferents tècniques i detergents que empra en la neteja de forns, rentadores, mampares, vidres i molt més.

Tot i que es dedica professionalment a la perruqueria, aquesta influencer anglesa ha guanyat popularitat gràcies als seus consells per organitzar i netejar la llar.

L'Ordenatriu

Bego, L'ordenatriu, és organitzadora professional i el seu compte d'Instagram @la_ordenatriz té més d'1,4 milions de seguidors. El seu canal, dedicat exclusivament a la neteja i l'ordre, va ser creat el 2019 i des de llavors només ha aconseguit èxits.

Tant és així que l'abril del 2022 va llançar al mercat el seu llibre Neteja, ordre i felicitat: Petits trucs per solucionar grans desastres. En aquesta obra fa una recopilació de tots els consells de neteja, a més d'una filosofia que ajuda a aconseguir la felicitat i la pau mental a través de l'ordre.

Soc amo de casa

Es diu Nes i el seu perfil a Instagram és @soyamodecasa, un compte que té 1,1 milions de seguidors. És fan incondicional del vinagre blanc, un producte de neteja natural que utilitza per higienitzar casa seva amb freqüència. A part de pujar vídeos on ensenya com netejar qualsevol superfície de la llar o electrodomèstics, comparteix tècniques de neteja ancestrals com l'Oosouji, la filosofia Hygge o la regla del minut. Aquí és res i val la pena seguir-lo, ja que trobaràs molts vídeos molt útils per mantenir la teva llar net, fresc i organitzat, sobretot utilitzant productes naturals.

Yolanda Vaquita Yoli

Yolanda Herrera és tan coneguda a Tiktok com @yolandavaquitayoli i a Instagram com @yolandahl_15. És una creadora espanyola que triomfa amb els trucs de neteja casolans.

Afirma que la neteja és un canvi cap al benestar i l'harmonia i els vídeos tenen el propòsit de transformar el nostre entorn en un lloc de pau.

Encara que aquestes cinc influencers són les més conegudes, si t'agrada aquesta temàtica no dubtis a visitar aquests altres perfils que et mostrem a continuació: Rosa Garalva (@rosagaralva), Alicia Iglesias (@ordenylimpiezaencasa), Vanesa Travieso (@ponorden) i Becky (@Cleanmama).