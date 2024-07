Descobreix el millor truc per evitar la humitat i l'olor de tancat als armaris

Un dels problemes més comuns amb què ens podem topar en fer el canvi d'armari o reorganitzar la nostra roba és la humitat. Aquest problema genera la característica “olor de tancat” que pot fer que les nostres peces estiguin menys fresques i facin pudor.

No obstant això, hi ha una sèrie de trucs casolans que podem aplicar per evitar aquest tipus d'olors als armaris.

Entre els mètodes més efectius per combatre les males olors als armaris destaca l'ús d'olis essencials. Aquests olis, coneguts per les seves aromes duradores i intenses, poden prevenir la propagació d'olors no desitjades. Per aplicar aquest truc, mulleu algunes boletes de cotó amb l'oli essencial de la vostra elecció i col·loqueu-les entre la roba.

Una altra opció eficaç és l'ús de carbó activat, conegut per la capacitat d'absorbir tant la humitat com les olors. Incorporar petits trossos de carbó activat a l'armari pot ajudar a mantenir l'espai sec i lliure d'olors desagradables.

A més, pots crear ambientadors casolans utilitzant ingredients naturals com bicarbonat de sodi, carbó activat o saquets de lavanda. Aquests saquets, fets amb bossetes de tela, no només absorbeixen la humitat sinó que també neutralitzen les olors, actuant com un desodorant natural per al teu armari.

Un truc addicional que podeu provar és l'ús de sal i espècies. Guardar un flascó amb sal gruixuda barrejada espècies pot eliminar eficaçment la humitat i l'olor de tancament. La sal absorbeix la humitat mentre que les espècies proporcionen una aroma agradable.

Finalment, l'arròs també és un excel·lent absorbent d'humitat. Col·loca petits recipients plens d'arròs sense tapa a les cantonades de l'armari. Aquest mètode senzill ajuda a reduir la humitat i, en conseqüència, les males olors.