El truc per estar fresc a l'estiu i estalviar amb l'aire condicionat

Quan arriba l'estiu, la calor es comença a notar i això ha fet que, durant els últims anys i a conseqüència del canvi climàtic, hàgim hagut de buscar recursos per no passar tanta calor. Per tal de fer front a aquestes calors, molts habitatges han optat per instal·lar aire condicionat. Però, què passa amb la factura? Quan arriba la temporada estiuenca, la companyia aprofita per puja el preu i això fa que puguem arribar a pagar unes despeses desorbitades. En aquest article t'expliquem com estalviar en aire condicionat i no passar calor.

Com estalviar diners a casa

Primerament, cal mantenir l'aire condicionat encès en els moments que no sigui possible un altre sistema de ventilació, ja que obrir les finestres i aprofitar els horaris on els corrents naturals siguin més elevats ens ajudaran a mantenir la temperatura de la llar.

Mantenir una temperatura de l'aire molt menor a la que hi ha a l'exterior pot suposar una dependència en cas d'apagar-se, així que l'ideal és programar-lo només uns pocs graus per sota de la temperatura externa. Endesa recomana mantenir la temperatura de l'aire condicionat entre els 23 i els 25 graus, ja que és una temperatura de confort.

Aconsegueix una temperatura òptima per tu i els teus a l'estiu / lookstudio

També cal tenir en compte els llocs de la casa on entra més el Sol i on la calor sigui més present, pel fet que cal centrar l'energia de l'aire condicionat en aquests punts de la llar.

En cas que l'aparell d'aire condicionat que tinguem sigui antic, és important renovar-lo perquè els nous solen portar sistemes d'estalvi d'energia i més eficiència.

Finalment, no apagar i encendre l'aparell sovint ajuda a mantenir un consum estable i a no tenir sorpreses a final de mes, perquè comporta pics de consum i pot danyar el mateix dispositiu.