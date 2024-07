Fi al debat sobre el paper higiènic: un expert revela com cal col·locar-lo correctament

Hi ha un debat popular al voltant de la posició del paper higiènic a les cambres de bany. Aquest producte és un element bàsic per a la nostra higiene, i tots disposem de com a mínim un exemplar. Tot i això, segur que has acudit a casa d'un conegut, o en un establiment, i has trobat el paper higiènic en una posició inversa.

En aquest context, la ciència ha volgut acabar amb aquesta discussió i ha determinat quina és la millor posició. Segons un estudi de la Universitat de Colorado, el paper higiènic s'ha de col·locar amb l'extrem solt sobre la part superior per així evitar infeccions. És important saber que per molt que netegem el bany de casa, aquesta zona sempre està en perill de comptar amb bacteris.

El paper higiènic mai no s'ha de posicionar a terra o sobre alguna superfície, encara que sembli neta. Aquesta mesura pren encara més rellevància als llocs públics, on l'afluència de persones augmenta. La millor manera de garantir la seguretat higiènica als banys és fer una neteja correcta i guardar els rotllos de paper en un bon lloc.

Emmagatzemar els rotlles de paper higiènic en un armari en lloc de tenir-los exposats és una bona manera d'evitar la proliferació de bacteris. A més, és important netejar bé les mans abans i després de cada procés, evitant els problemes de contaminació.