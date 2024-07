Del «ghosting» a l'«orbiting»: El diccionari del (des)amor a les xarxes socials

Siguem sincers, les nostres vides s’han digitalitzat fins al punt que les xarxes socials arriben a dominar les nostres relacions. O més ben dit, són el tercer en discòrdia. Seria molt hipòcrita negar que mai has mirat l’última hora de connexió d’algú per fabular amb què estava fent en aquell moment, o que no t’has canviat o tret la foto de perfil per cridar l’atenció d’algú. ¿Oi que has pujat alguna vegada una història pensant en aquesta persona?

Les accions i reaccions digitals davant embolics, possibles relacions o ruptures són el pa nostre de cada dia. Instagram, Facebook... les aplicacions ens enganxen en tots els aspectes i el que diuen que és el motor del món, l’amor, no es podia quedar enrere en això del món 2.0. Tot i que les pràctiques que es facin en aquest sentit no siguin les més adequades.

En l’actualitat, 9 de cada 10 persones utilitzen les xarxes socials, això és, 40,70 milions de persones tenen un compte en algun d’aquests serveis i els utilitzen diàriament. El 2021, es van registrar 3,3 milions més d’usuaris (un 8,8 % més) a Twitter, Telegram, Instagram, TikTok, Skype, Snapchat, Messenger, WhatsApp o Facebook.

El diccionari de l’amor –o el desamor– en les xarxes cada dia és més ampli. ‘Ghosting’, ‘haunting’, ‘benching’... els termes són infinits. Però no nous. La majoria són accions que anteriorment es feien en analògic i que ara són molt més senzilles a través de la pantalla d’un telèfon mòbil.

Entrem en matèria. ¿El teu ex ha clicat ‘m’agrada’ en alguna foto teva? ¿Et mira les històries? ¿Pul·lula per les teves xarxes lleument sense desaparèixer del tot? T’està fent ‘orbiting’. «L’‘orbiting’ és com si la teva exparella estigués orbitant al teu voltant. Et deixa un ‘like’ per aquí, una reacció per allà... perquè vegis que existeix», assenyala la psicòloga del amor Silvia Llop, autora de ‘Mándalo a la mierda’ i amb més de 80.000 seguidors a Instagram. «Si ho comparem amb el ‘breadcumbing’ –molles de pa–, realment no t’està donant res. Amb les molles sempre hi ha algun missatge, dir-te alguna cosa...», afegeix.

Però, ¿per què el teu ex està fent això? «És una manera de no desvincular-se completament de l’altre. Si ets a qui han deixat i ho fas és un toc d’atenció, però si t’han deixat a tu et vol mantenir en la seva vida, no vol que l’oblidis o et vol tenir a la banqueta, per si d’aquí un temps considera que vol tornar», assenyala Llop.

Llop, especialista en ruptures, creu que la persona que està rebent l’‘orbiting’ ha de pensar en si mateixa. «Quan veus que una exparella t’està fent això t’has de parar a pensar i veure com et sents. Si t’és igual no passa res, però si t’està afectant el millor és plantejar-se què necessites per estar bé. Si vols bloquejar-lo o dir-li que deixi de fer-ho», comenta.

L’amor s’ha gammificat en tots els sentits, tant a l’hora de buscar i trobar una nova parella, com a l’hora d’acabar amb una relació. «Aquest tipus d’accions et tornen boja perquè mirem d’explicar-ho tot, però potser aquesta persona s’ha aixecat amb ganes de tocar els ous, potser cliqui ‘m’agrada’ a una cosa no significa res, o sí... però és igual, la qüestió és que ja no estareu junts i tu tens el poder absolut de les teves xarxes», sentencia la psicòloga, per afegir que «si te n’adones que el teu ex mira les teves coses és perquè tu també n’estàs pendent i això és perquè alguna cosa falla».

‘ORBITING’: Quan una persona que ja no forma part de la teva vida orbita en les teves xarxes socials. Interactua a través d’aquestes amb petites dosis. ‘GHOSTING’: Consisteix a desaparèixer de manera inesperada i sense motiu. El «fantasma» de sobte no respon a missatges, àudios, trucades... d’una persona amb qui es tenia un contacte freqüent a través d’‘apps’ de cites o les xarxes socials. ‘ZOMBING’: Es dona quan algú que va fer ‘ghosting’ «reapareix d’entre els morts». Són persones que al principi semblen haver fugit definitivament però, de sobte, et tornen a parlar. ‘BENCHING’: Seria com deixar algú a la banqueta. Comença de manera molt semblant al ‘ghosting’ però en el ‘benching’ el contacte pot existir mínimament: fent comentaris molt simples, fent un ‘like’ a una història... ‘BREADCUMBING’: O les mítiques molles de pa. Aquest tipus de persones només proporcionen petites dosis d’interacció digital en les xarxes socials: ‘likes’ i reaccions a Instagram o Facebook, però no s’implica emocionalment ni respon als teus missatges privats. ‘HAUNTING’: Consisteix a fer un seguiment dels perfils d’algú però sense interactuar de cap manera. Aquest tipus de persona es conforma amb sortir al llistat de visualitzacions de les històries perquè sàpigues que hi és.

Llop coneix de primera mà el que provoquen les xarxes i les interaccions que s’hi fan en les persones que estan en procés de ruptura. Ho tracta cada dia en la seva consulta i a través del seu portal, Psicoamor. «Tota l’estona em consulten sobre aquesta mena d’accions. Mirem de buscar una explicació a tot, sobretot quan no entenem el que passa. Per assabentar-te’n que et miren les coses has d’estar en mode investigació, mirant de buscar-li sentit a tot, però la veritat és que la història s’ha acabat i ja està», diu clarament. «Hem d’acceptar les coses i ser conscients que en vindran d’altres de millors».

Segons la seva opinió i partint de la seva pròpia experiència, «ens hem acostumat a tenir la informació que ens donen les tecnologies i la interpretem i aquí és quan entres en paranoies, quan et fas un cacau mental». Perquè no són només les accions en les xarxes, el doble check blau de WhatsApp ha causat estralls en les relacions. «El més important és preguntar-se si la freqüència amb què parles amb algú et sembla bé o no i deixar d’espiar».

En aquest sentit, la psicòloga té clar quina de totes les pràctiques que es fan en les xarxes després d’una ruptura és la pitjor i més cruel: les molles de pa. «Em sembla una cabronada. Que algú et mantingui allà per donar-te el mínim, sabent que tu si sents alguna cosa, però aquesta persona no i ho tingui clar i només vulgui que hi siguis fins que aparegui algú millor... és pitjor que el ‘ghosting’».