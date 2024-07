Coneix el millor truc per netejar la torradora per dins: semblarà acabada de comprar

La torradora és un d’aquests electrodomèstics l’aspecte per fora del qual pot lluir impecable i, no obstant, amagar brutícia acumulada a l’interior. Per això, és important prestar la mateixa atenció a totes les parts d’aquest aparell per aconseguir una neteja exhaustiva que vagi més enllà de retirar la reixeta inferior on s’acumulen les molles i evitar així pudors o possibles problemes en el seu funcionament habitual.

Per sort, hi ha usuaris i llocs web on es reuneixen tota mena de consells pràctics per a una neteja exitosa de la teva llar.

Fàcil i senzill

Des del mitjà el Plural, es recull un mètode infal·lible per netejar la teva torradora que, a més, només requereix set productes que pots trobar fàcilment a la teva cuina: aigua i sabó, un drap, un raspall de dents, sal gruixuda, bicarbonat de sodi i vinagre .

Quan hagis reunit aquests ‘ingredients’, el primer serà desendollar la torradora per evitar riscos innecessaris amb el corrent. A continuació, sempre que estigui freda, col·loca un paper o drap sobre la placa de cocció per no escampar les molles de pa durant la neteja de la safata inferior, la qual hauràs de fregar amb aigua i sabó neutre abans d’assecar-la i tornar a introduir-la.

Posteriorment, gira l’electrodomèstic perquè caiguin les restes de menjar que queden a l’interior i, una vegada acabat, utilitza el raspall de dents humitejat amb aigua i una mica de sabó per fregar les parets internes de la torradora. En cas que hi hagi taques difícils d’eliminar, pots ajudar-te de sal gruixuda al raspall.

Finalment, barreja el bicarbonat de sodi amb aigua per mullar la barreja en una esponja i deixar lluent l’exterior de l’aparell. Cal destacar que si la torradora està fabricada d’acer inoxidable, també podràs aplicar-li altres ingredients com vinagre abans d’assecar-la i concloure la neteja.