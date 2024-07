Els llençols no s'han de canviar ni cada dues setmanes ni cada mes: un expert revela el moment exacte

De mitjana, al llit es passa (o s'hauria de passar) almenys un terç del dia, ja que els experts recomanen dormir 8 hores de les 24 que té un dia. Amb l'esperança de vida actual, de mitjana es passa de 20 a 25 anys dormint. Per això és molt important que el llit estigui net i així poder controlar els àcars i els microorganismes que podrien instal·lar-se als nostres llençols.

Uns àcars que també poden aparèixer de la mà dels peixets de plata, aquests insectes similars a les tisores que hi ha a les llars per la humitat.

Normalment, les persones que no renten els seus llençols sovint dormen sistemàticament amb més al·lèrgens del compte, i això pot significar un augment en el risc a desenvolupar asma o al·lèrgia a la pols.

Beneficis de rentar els llençols

Per als que ja pateixin al·lèrgies estacionals -a la primavera o l'estiu- és primordial el canvi i el rentat de llençols periòdicament, ja que ajuda a reduir els efectes adversos de l'anomalia del sistema immunitari.

Per a aquests casos, és recomanable rentar els llençols fins a més d'una vegada per setmana. I presenta molts beneficis, ja que està estudiat i comprovat que és un hàbit que aconsegueix prevenir malalties (a banda de reduir els efectes de les al·lèrgies).

Per exemple, un estudi de Cambridge a guarderies va afirmar que rentar la roba del llit cada dia pot arribar a reduir la freqüència de gastroenteritis. També hi ha altres estudis que afirmen que netejar la màrfega de dormir evita les infeccions en vies respiratòries.

A cada estació de l'any el creixement d'àcars i d'altres microorganismes varia, per tant, segons aquesta haurem d'augmentar el nombre de rentats, o no. Per exemple, a l'estiu haurem de rentar els llençols més sovint, ja que és quan més suem.

També, en cas que ens posem malalts o algú de casa nostra tingui al·lèrgia als àcars, es recomana rentar els llençols amb molta freqüència i amb aigua calenta, a uns 60 graus centígrads.

Evitar el contacte amb les mans o roba bruta

Per minimitzar la brutícia que es pugui acumular entre els llençols i mantenir una higiene, hem d'evitar els petits detalls que poden embrutar-los, com ara tocar-los amb les mans brutes o amb la roba bruta. Per tant, hem d'evitar asseure'ns o recolzar coses al llit quan estigui desfeta, ja que tota la brutícia s'enganxarà als llençols.

El pitjor enemic: la humitat

És important tenir en compte que el pas de microorganismes -com bacteris i fongs- d'una superfície a una altra és més gran si està mullada. Així, hem d'evitar els mals hàbits de dormir amb els cabells humits després d'una dutxa o deixar la roba suada al llit, ja que deixarà més microorganismes impregnats a la superfície.

Si la roba és seca, la transmissió de microorganismes és poc detectable, però tot depèn del temps de contacte i la fricció.

També, és recomanable dutxar-se abans de dormir per eliminar la brutícia del cos que pot tacar els llençols, però sobretot cal assecar-se bé els cabells per no humitejar els llençols.