Aquesta és la rutina de gimnàs de David Gandy, el model conegut pels anuncis d'estiu de Dolce & Gabbana

Si mireu la televisió a l'estiu és impossible que no hagueu vist el mític anunci de la fragància Light Blue de Dolce & Gabbana. En aquest conegut espot el model David Gandy, portant un banyador blanc, posa al costat del mar de Capri amb la seva intensa mirada d'ulls blaus i penetrants.

L'anunci no ha canviat en anys, mostrant els treballats músculs de Gandy al sol, però ja han passat uns quants anys des que es va rodar i el model continua lluint espectacular.

Als seus 44 anys, Gandy ha mantingut el seu estatus com un dels homes més sexys del món i ho ha aconseguit gràcies a una bona dieta i exercici regular. “L'esport és una part molt important de la meva vida”, recalcava el model britànic en un vídeo de la marca italiana Techongym en què mostra la rutina i el gimnàs.

Amb el pas del temps i, després de formar una família, ha parlat sobre com ha canviat la seva vida: "No estava malament anar al gimnàs diàriament estant solter, però això canvia quan tens fills. De sobte has d'encaixar aquests 30 o 45 minuts" .

A causa d'això, el model ha començat a entrenar a casa seva, amb rutines més curtes i efectives. Entre els aspectes més interessants de la rutina d'entrenament destaca el fet que avorreix i evita el cardio.

La rutina d'entrenament de Gandy es distribueix de la manera següent: dilluns es treballa pit i tríceps, dimarts s'enfoca en bíceps, dimecres s'exercita esquena i espatlles, dijous i diumenge es descansa, divendres es realitza un circuit full body i dissabte es fan supersèries.

A més, inclou una rutina d'abdominals de 15 minuts amb els exercicis següents: Situps amb pilota (3 sèries de 20 repeticions), elevacions laterals de cama (3 sèries de 10 repeticions), estrebades de corda (4 sèries de 10 repeticions) , elevació de cames des d'un banc (4 sèries de 8 repeticions) i abdominals amb roda (3 sèries de 8 repeticions).