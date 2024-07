Truc definitiu: Què fer si tens un gra a la cara i és molt gran

Un dels problemes estètics més habituals a la cara és l'aparició de grans, que en alguns casos poden assolir mides extraordinàries. Imagina que tens un esdeveniment important i dies abans apareix aquest maleït gra que s'ha convertit en el teu malson. Aleshores, què has de fer i com has de procedir perquè el gra no vagi a més?

Els experts tenen clar quins són els passos a seguir, i cap d'ells passa per explotar-t'ho.

En primer lloc, no toquis el gra, realitza una bona higiene i aplica una cura secant que ajudin a tractar-lo. Això és el que afirma Sandra Melgosa, farmacèutica i directora regional de formació dels laboratoris dermatològics Avène, Ducray i A-derma, en un reportatge amb 'El Mundo'.

Segon, abans que el gra broti del tot, hem de cuidar com mai aquesta zona del rostre per hidratar-la, alhora que tractem d'actuar localment sobre la lesió.

D'altra banda, els experts consultats pel diari esmentat conclouen que no hem d'emprar maquillatge oclusiu mentre tinguem el gra, ni tan sols per intentar camuflar-lo, ja que en lloc de tractar el problema, pot empitjorar-lo.

Si el gra apareix per alguna malaltia dermatològica que es pugui tractar amb fàrmacs, és important seguir les pautes del teu equip mèdic per controlar el que pot ser un brot.