El truc definitiu per refredar una cervesa en cinc minuts

L’estiu és una de les millors èpoques de l’any. Els dies són més llargs, hi ha més llum i és quan solen fer-se les vacances. Tot i que no tinguis vacances o no facis horari d’estiu al teu lloc laboral, segur que has aprofitat la llum del sol al sortir de treballar per allargar una mica més el dia.

Arribar a casa i refrescar-te amb una cervesa és un clàssic, però amb la pujada de temperatures i la calor de l’estiu és una tasca més complicada. Aconseguir baixar de temperatura la beguda sense perdre temps al frigorífic podria semblar un repte, però hi ha algun truc per aconseguir-ho.

Si acabes d’arribar de la compra i vols refredar la teva cervesa, la manera més ràpida i senzilla és ficant-la en un recipient amb aigua, gel i sal. Remena-ho bé i deixa-la reposar durant cinc minuts, veuràs com la teva cervesa està llesta per disfrutar-la.

Un altre mètode infal·lible per refredar la teva cervesa és embolicar-la en paper de cuina mullat. Amara el paper de cuina amb aigua i una mica de sal, embolica-hi la cervesa i fica-la al congelador. En deu minuts tindràs la teva cervesa perfecta.