Somies que empassegues o que caus al buit? Aquestes són les raons

A tots ens ha passat. Et dormiràs després d'un dia esgotador, tanques els ulls, descanses… i a l'estona et despertes amb un record viscut d'alguna cosa que ha passat per la teva imaginació durant la fase nocturna. És el món dels somnis, encara una de les facetes més misterioses i desconegudes de l'ésser humà.

Els somnis s'entenen com una necessitat fisiològica que té el cervell humà per processar les experiències adquirides durant el dia, eliminar tensions i fer un descans adequat. Són el resultat dels fets i els pensaments que passen a la nostra vida diària, transformats en una realitat alternativa, més o menys realista, i que en tot cas s'esvaeix en despertar.

Molts han intentat buscar significats als somnis, i encara que res no es pot dir amb certesa, sí que hi ha algunes aproximacions al coneixement de per què una determinada persona pot somiar amb certes coses concretes.

Alguns dels somnis més recurrents es repeteixen al llarg de les nits i ens suposen a més un autèntic maldecap. No obstant això, sí que hi ha determinades pautes que ens permeten intuir o establir el significat de cada somni.

Un dels més habituals és somiar patir caigudes o ensopegades. Bé siguin caigudes al buit, o per unes escales, o ensopegades en anar caminant pel carrer, tots tenen una base comuna, que són les anomenades sacsejades hípniques, unes sacsejades fortes i molt breus que es produeixen amb més intensitat en els moments entre la vigília i el somni, o en moments d'aquest en què les pulsacions baixen molt.

Aquestes sacsejades de vegades es tradueixen en espasmes perfectament perceptibles per un observador extern, podent transformar-se en moviments de braços o cames, o en un sobtat 'shock' del cos sencer. Això provoca que l'afectat en algunes ocasions pugui arribar a donar puntades de peu o a colpejar l'individu amb qui comparteixi llit. No obstant això, aquests moviments no tenen clínicament cap motiu pel qual preocupar-se, ja que no tenen significat mèdic negatiu.

No obstant això, no s'ha de confondre aquestes puntades de peu reals amb el fet de somiar amb donar puntades de peu, cosa que els experts han vingut a identificar com a expressió d'enuig, ira, ràbia o agressivitat reprimida en la vida real. Quan un té aquests sentiments, però els ha de guardar per a si mateix sense poder expressar-los, pot canalitzar-los de manera nocturna amb aquesta mena de pensaments a mode de somnis.