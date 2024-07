Els consells de l'AEMPS a l'hora de depilar-se a l'estiu

Amb l'arribada de l'estiu, l'ús de productes depilatoris augmenta notòriament. Però, amb el sol s'ha d'anar molt amb compte! Depilar-se i exposar-se al sol dins les següents hores és molt poc recomanable. Aprèn les millors recomanacions de l'AEMPS per depilar-te sense fer malbé la pell a l'estiu.

En aquest sentit, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha elaborat una sèrie de consells per assegurar que tot aquest tipus de productes cosmètics no provoquin cap mal a la salut.

Depilació o epilació?

El primer que hauríem de saber a l'hora d'escollir un depilatori és el que volem aconseguir amb aquest producte, quin és l'estat de la pell i, per descomptat, a quina zona els aplicarem. Amb tot això ja ens podem plantejar quin mètode de depilació és el que més ens convé, perquè encara que ens referim a la depilació de forma genèrica, i deixant a part mètodes com les fulles o el làser, el cas és que hi ha dos tipus de productes cosmètics que actuen de forma diferent.

D'una banda, hi ha els productes depilatoris que el que fan és eliminar la part visible dels pèls, però no l'arrel. Parlem de cremes depilatòries que mitjançant químics aconsegueixen aquests resultats després de pocs minuts. D'altra banda, també hi ha al mercat productes anomenats epilatoris, és a dir, aquells que eliminen els cabells d'arrel, com ceres calentes o fredes.

Precaució a l'hora de depilar-se a l'estiu / wavebreakmedia_micro

Consells generals per a una bona utilització de productes de depilació

La utilització d'un mètode o un altre requerirà unes cures particulars, però sempre cal seguir uns consells generals amb independència del tipus de productes que triem. Així, l'AEMPS assenyala:

Llegir amb deteniment les instruccions d'ús del producte i respectar les dates de caducitat.

Si es compra un producte específic per depilar una zona concreta del cos, no s'ha d'utilitzar en cap altre lloc.

Si es pateix algun problema a la pell (esquerdes, ferides, cremades solars) no aplicar cap producte depilatori o epilatori.

(esquerdes, ferides, cremades solars) En cas de patir alguna malaltia dermatològica (psoriasi, pell atòpica, etc.) o problemes de circulació sanguínia (varius) , abans d'aplicar cap producte el millor és consultar amb un professional sanitari.

, abans d'aplicar cap producte el millor és consultar amb un professional sanitari. Sigui el producte que sigui, des de l'AEMPS expliquen que no s'han de manipular ni barrejar amb altres productes.

I, per descomptat, també cal vigilar la conservació adequada d'aquests productes, evitant-ne l'exposició directa al sol, a temperatures molt altes o a un nivell d'humitat excessiva.

Quines precaucions seguir si es fan servir ceres fredes o calentes

Un cop escollit el producte que més ens convingui i tenint en compte les recomanacions generals d'ús, l'AEMPS afegeix una altra sèrie de consells més especialitzats per a aquelles persones que es depilen amb ceres, siguin fredes o calentes.

Abans d'aplicar la cera , cal que la pell estigui neta i seca.

Si fem servir ceres calentes, l'AEMPS adverteix de la importància d'escalfar-les seguint rigorosament les indicacions de l'etiquetatge : mode d'escalfament (microones, vitroceràmica, forn elèctric, bany maria, etc.), temps d'escalfament i temps de repòs. A més, no hem de passar per alt que algun d' aquests productes només admeten un nombre determinat de reescalfaments.

: mode d'escalfament (microones, vitroceràmica, forn elèctric, bany maria, etc.), temps d'escalfament i temps de repòs. A més, no hem de passar per alt que algun d' Assegureu-vos que el producte no està excessivament calent perquè en cas contrari pot provocar cremades a la pell.

Què cal tenir en compte abans d'aplicar depilatoris químics

A causa de la seva composició química, aquest tipus de productes pot generar algun tipus de reacció, per això alguns fabricants recomanen la seva aplicació “en una petita zona de la pell abans de cada aplicació. En cas de vermellor, irritació, coïssor, es desaconsella fer la depilació a la zona completa”, assenyalen els experts.

En cas de vermellor, irritació, coïssor, es desaconsella fer la depilació a la zona completa”, assenyalen els experts. Cada producte té determinats temps d'aplicació que mai no han de ser superats.

Un cop complet el temps establert en cada cas, s'ha de retirar tal com s'indiqui a les instruccions (manyopla, espàtula, esbandida amb aigua, etc.).

Hi ha diverses maneres de depilar-se / freepik

Què fer i què no després d'una depilació?

Una de les particularitats dels cosmètics per depilar és que, després d'utilitzar-los, també cal prendre una sèrie de precaucions. I és que no es pot oblidar que, s'apliqui el producte que s'apliqui, la pell queda una mica alterada. Per això des de l'AEMPS recomanen: