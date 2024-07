Coneixies el truc de la sal al xampú?

Els nostres cabells s'han de cuidar correctament per evitar encrespament, caiguda de cabells, trencament o pèrdua de brillantor, entre altres. Així doncs, la seva cura sol ser un essencial de bellesa per a moltes persones. Tot i que, no sols és la freqüència amb la qual els pentinem; sinó també com ens pentinem i els productes que utilitzem. En aquest article et donarem les claus per aconseguir uns cabells sans i només necessitaràs introduir aquest aliment a la teva rutina.

És innegable que, a part de la freqüència, és fonamental parar atenció a com tractes els teus cabells i el teu cuir cabellut. Tot i que pugui semblar una tasca bàsica, no tothom sap rentar-se bé amb xampú. Alguns es limiten a eliminar la brutícia i el greix de forma superficial, sense tenir cura de totes les zones, mentre que altres no utilitzen els productes adequats per al tipus de cabells.

Afortunadament, hi ha remeis naturals per resoldre molts problemes de la cura dels cabells. Un simple ingredient, combinat amb el teu xampú habitual, pot fer que els teus cabells llueixin immediatament més sans i brillants.

El 'comodí' infal·lible

Els amants dels "remeis de l'àvia" saben que la natura està plena de productes que poden ser aliats inestimables. Ja sigui per a la neteja de la llar o per a la higiene personal. És el cas d'un ingredient (100% natural) que també és excel·lent per rentar i nodrir els cabells: si ho afegeixes al teu xampú, obtindràs resultats sorprenents.

Parlem de la sal gruixuda, un dels 'comodins' infal·libles dels nostres armaris. A part de ser un dels condiments més saborosos per fer servir a la cuina, la sal té diversos usos alternatius, i un té a veure amb el xampú. És un producte totalment natural i, el que no és menys important, decididament econòmic: amb només un toc, pots dir adeu als cabells grassos i purificar el teu cuir cabellut.

Utilitza sal gruixuda al teu xampú capil·lar / 8photo

Com es fa? Afegeix dues o tres cullerades de sal (preferiblement sal gruixuda) al teu xampú i agita el flascó abans de fer-lo servir: es produeix la màgia. L'ingredient "secret" ajudarà a absorbir l'excés de greix més ràpidament i profundament, però això no és tot. Utilitzat abans del xampú (com un exfoliant), es converteix en un remei molt eficaç per combatre i prevenir la caspa. Els resultats són visibles al cap d'unes setmanes.

Xampú recomanat per a cada cas

És mundialment conegut que, segons el tipus de cabells que tinguis has de fer servir un tipus de xampú o un altre. D'aquesta manera, aconseguiràs estirar al màxim la neteja o bregar en el dia a dia amb les característiques d'aquest, que poden ser un veritable problema.

Cabells grassos

Un tipus de cabells molt habitual és el greixós. Aquest tipus de pèl sol durar menys temps net que el sec i moltes vegades ens veiem obligats a rentar-lo amb més freqüència per mantenir la brillantor adequada. Tot i això, passar-lo per aigua molt sovint també és un problema.

La millor solució és fer servir el xampú adequat. Als supermercats trobaràs gran varietat de marques que prometen mantenir els cabells grassos a ratlla. El que has de tenir en compte a l'hora de comprar-ne un és que no porti olis ni silicones i acabi amb el problema d'arrel. Ja que és freqüent tenir l'arrel massa greixosa i les puntes molt seques, el seu fort és trobar un xampú que acabi alhora amb aquests dos problemes.

Els ingredients que solen portar aquest tipus de xampús són els següents: espirulina, carbó, menta, farigola, aranja, cedre, lavanda, argila o llimona, encara que n'hi pot haver molts més.

Cabells secs

També és habitual les queixes dels qui tenen els cabells excessivament secs, sobretot quan arriba l'estiu. El sol i l'aigua de les piscines o el mar no ajuden a tenir cura d'aquest tipus de cabells. L'ús de la planxa o l'assecador també contribueixen que s'assequi encara més.

En aquest cas, hem de buscar un xampú nutritiu que contingui olis, especialment d'oliva, tot i que també s'utilitza el d'argània. A més, pot portar alvocat, extracte de llimona, mantega de karité, àloe vera, macadàmia i ametlla, entre molts altres.

Acaba amb els cabells secs amb aquest remei / user18526052

Cabells tenyits

Sigui perquè tens cabells blancs o perquè vols canviar de look, és possible que hagis tenyit els teus cabells en diverses ocasions. Per mantenir el millor possible i no perdre el color i la brillantor també és molt important que triïs bé el tipus de xampú a utilitzar.

Aquí hi ha una norma que no t'has de saltar: evitar els xampús amb sulfats. Els sulfats són components presents als xampús que solem utilitzar i que arrosseguen les partícules de color i deixen els cabells opacs i sense vida.