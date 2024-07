Aprén a netejar correctament una ampolla de plàstic

El reciclatge és un fenomen que cada vegada està més en boca de tots. I és que el medi ambient depèn de nosaltres i la nostra salut, també. Així doncs, aprendre a reciclar correctament i aprendre com netejar les ampolles reutilitzables és indispensable per a gaudir d'una bona salut. En aquest cas, t'explicarem com netejar les ampolles de plàstic, que tot i no ser recomanades pel seu re-ús, es fa sovint.

Tot i que és recomanable optar per ampolles de vidre o d'alumini, el baix cost fa que siguin les de plàstic les més utilitzades. Tot i això, és fonamental netejar-les correctament.

Encara que no tothom tingui l'hàbit de fer-ho, és recomanable netejar les ampolles d'aigua de plàstic per evitar l'acumulació de gèrmens. Això és crucial per prevenir des de símptomes lleus com nàusees, malestar estomacal i mals de cap, fins a malalties més serioses com la grip, especialment si apareix floridura en alguna part de la superfície plàstica.

Els bacteris poden arribar a les ampolles tant pel contacte amb les mans i la boca com per l'aire. Per això, és aconsellable fer servir ampolles de boca gran, ja que són molt més fàcils de netejar. A més, aquelles que venen amb palletes incorporades tendeixen a funcionar millor i a contenir menys bacteris.

Les claus

El mètode de neteja és molt senzill i es recomana fer-lo després de cada ús de les ampolles. Aquí teniu alguns passos i consells per mantenir les vostres ampolles d'aigua de plàstic netes i segures:

Esbandida diària : Després de cada ús, esbandeix l'ampolla a mb aigua calenta per eliminar els residus superficials i reduir la quantitat de bacteris presents.

: Després de cada ús, esbandeix l'ampolla a i reduir la quantitat de bacteris presents. Neteja amb sabó: Un cop al dia, neteja l'ampolla amb aigua calenta i sabó . Utilitza un raspall d'ampolles per assolir totes les àrees, incloent-hi el fons i els cantons. Assegureu-vos de netejar també la tapa i qualsevol altra peça desmuntable.

Un cop al dia, neteja l'ampolla amb aigua calenta i sabó incloent-hi el fons i els cantons. Assegureu-vos de netejar també la tapa i qualsevol altra peça desmuntable. Desinfecció setmanal : Un cop a la setmana, desinfecteu l'ampolla submergint-la en una solució d'aigua i vinagre blanc (una part de vinagre per tres parts d'aigua) durant uns minuts. Després, esbandeix bé amb aigua calenta.

: Un cop a la setmana, desinfecteu l'ampolla Després, esbandeix bé amb aigua calenta. Evitar la floridura: Si notes qualsevol signe de floridura, com taques negres o una olor desagradable , barreja una culleradeta de bicarbonat de sodi amb aigua calenta i deixa reposar la solució a l'ampolla durant 15 minuts abans d'esbandir bé.

Si notes qualsevol signe de floridura, com taques negres o una olor desagradable Assecatge adequat: Deixa que l'ampolla s'eixugui completament a l'aire lliure abans de tornar a fer-la servir o guardar-la. Això ajuda a prevenir el creixement de bacteris i floridura.

Deixa que l'ampolla s'eixugui completament a l'aire lliure abans de tornar a fer-la servir o guardar-la. Això ajuda a prevenir el creixement de bacteris i floridura. Neteja de palletes i tapes: Si la teva ampolla té palletes incorporades o tapes complicades, assegura't de desmuntar-les i netejar-les meticulosament. Pots fer servir un raspall petit o una eina de neteja específica per a palletes.

A més, podeu netejar la boca de l'ampolla amb una tovallola de paper després de beure per frenar el creixement de gèrmens. Seguint aquests passos, podràs mantenir les teves ampolles d'aigua de plàstic netes i segures per reutilitzar-les, contribuint així a la cura del medi ambient i a la teva salut.

Pas a pas

Materials

Aigua calenta

Solució de neteja o clor

Raspall

Procediment