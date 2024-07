Els experts han parlat: els trucs perquè els mosquits no et maregin durant la nit i puguis dormir

La mida dels mosquits és inversament proporcional a les molèsties que provoquen. Aquests petits insectes poden arruïnar una tarda al jardí o pertorbar el son a la nit. No obstant, no cal recórrer a productes químics nocius per a la salut o el medi ambient per mantenir-los allunyats.

Hi ha plantes que poden mantenir els mosquits allunyats de casa seva. Parlem de la citronel·la, la lavanda o el romaní, per posar-ne només tres exemples. Totes són conegudes per ser repel·lents naturals de mosquits.

Plantes

Posa aquestes herbes al jardí o a testos i col·loca’ls a balcons i a l’ampit de les finestres. A més, recorda sempre eliminar qualsevol rastre d’aigua estancada. Als mosquits els encanta l’aigua estancada per pondre els seus ous. Retira qualsevol objecte o recipient que pugui acumular aigua. Assegura’t també que les canals estiguin netes i que l’aigua hi baixi correctament.

També pots provar amb oli de nim. És un producte natural amb propietats antifúngiques, antivirals i antibacterianes que també és un potent repel·lent de mosquits. Afegeix unes gotes d’oli de nim a la teva loció o protector solar, o crema unes espelmes d’oli de nim al jardí.

Olis i espelmes

Els olis essencials també poden ser grans aliats. Les herbes o plantes es poden utilitzar en forma d’espelma o oli –parlem de citronel·la, lavanda o romaní–.

En el cas dels olis, es pot afegir unes gotes d’aquests olis essencials a un difusor o a un got d’aigua.

Un quart i interessant remei es pot fer amb alimentsque se solen trobar en qualsevol cuina. Es tracta d’all: es pela un gra d’all i es talla en rodanxes. Es posen en un platet a les habitacions, al costat del llit.

També són bones les rodanxes de ceba o, millor encara, de llimona, però amarades de vinagre de poma –que també és una olor molt odiada pels mosquits– o vinagre blanc.