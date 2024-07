Els cognoms més estranys: algun tan sols el tenen 15 persones

La sèrie de números que hi ha en la part posterior del DNI no indica quantes persones es diuen com tu a Espanya. En canvi, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) si que resol aquest misteri: ofereix un cercador que permet saber amb quantes persones comparteixes el nom. I per a més dades, també el cognom i la mitjana d'edat dels teus homònims. Buscant i rebuscant, hem trobat els noms de família més rars que hi ha a Espanya. No perquè s'escriguin de manera estranya, sinó per la seva singularitat: hi ha sis cognoms que només tenen 15 persones.

El cognom García és el més comú i amb el cercador de l'INE es pot saber la quantitat de persones que en tenen. L'estadística és parella: 1.455.085 persones el porten de primer cognom i 1.474.331, de segon. A més, 77.030 ciutadans s'anomenen García García.

Tot al contrari passa amb altres noms de família. Alguns només els porten centenars de persones, però d'altres directament es poden comptar amb els dits de la mà. El cognom més inusual d'Espanya és Arrubal, segons l'INE. Només 15 persones ho tenen com a primera opció i 14, com a segona. A més, totes viuen a la mateixa província, a Biscaia.

El rànquing dels 5 cognoms més inusuals

Hi ha més cognoms molt poc habituals i, alhora, exlusius. Són els següents:

1. Arrubal

Tot i que la majoria dels cognoms bascos tenen significats relacionats amb la geografia i la natura, el cas d'Arrubal podria derivar de les paraules basques "arri" (pedra) i "bal" (antic), cosa que suggereix un origen vinculat a formacions rocoses o llocs històrics.

2. Urriaga

La designació Urriaga és també exclusiva d'una sola província. En aquest cas, de València. Allà, 16 persones la tenen com a primer cognom i 18 com a segon. D'origen basc, significa "lloc d'avellaners" i "avellanar", expliquen els experts en antroponímia.

3. Arqueta

El cognom Arqueta es reparteix entre la Comunitat de Madrid i Biscaia. En aquest cas, 28 persones ho tenen com a primera opció i 50 més com a segona.

L'origen d'aquest nom de família és desconegut i hi ha poca informació sobre aquest tema.

4. Brena

Biscaia és una de les províncies que més cognoms inusuals alberga. Ho demostra el cercador de l'INE. Igual que Arrubal, Brena només és present allí. És el primer cognom de 38 ciutadans i el segon per a 26.

Té origen a Espanya, específicament a la regió de Castella. Prové del terme basc "berrena", que significa "ase". És un cognom patronímic, cosa que significa que es deriva del nom del pare o un altre avantpassat masculí.

5. Zuzunaga (i Susunaga)

Aquest cognom, en qualsevol de les dues variacions, ocupa el podi dels cinc noms de família més rars d'Espanya. Es tracta d'un cognom d'origen basc que es pot traduir com a “àlber” o “tremolor”. Zuzunaga només el porten 65 persones (40 com a primera opció i 25 com a segona), mentre que Susunaga té 93 portadors: 43 com a primer cognom i 50 com a segon.

Tot i la seva antroponímia, la primera denominació només es troba a Madrid i Navarra, i la segona és present a la capital de l'Estat, Biscaia i Àlaba.