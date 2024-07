Oblida't de l'aire condicionat: coneix el truc egipci per dormir bé quan fa calor

L'objectiu ideal seria dormir entre 7 i 8 hores diàries. En cas contrari, pot afectar tant l'estat d'ànim com la salut física. En no tenir un descans suficient, pots patir dèficits cognitius, estar irritable o fins i tot desenvolupar ansietat o depressió. A més, dormir poc augmenta el risc de pressió arterial alta, malaltia del cor o del ronyó, entre d'altres.

Segons l'etapa de la vida on et trobis, les hores de son recomanades varien: els adolescents necessiten unes 8-10 hores, els nadons de fins a 12 mesos entre 12 i 16 hores, i els nens més petits, necessiten descansar entre 11 i 14 hores.

Tot i això, hi ha situacions en què es fa impossible dormir bé. Una és en ple estiu quan les altes temperatures no et deixen descansar i es fa molt difícil agafar el son.

Davant d'aquesta situació, la majoria opten per obrir la finestra, fer servir l'aire condicionat o el ventilador, però aquests compten amb dos principals desavantatges. D'una banda, et poden ressecar les vies respiratòries, fins i tot pots agafar fred i acabar malalt. D'altra banda, l'ús d'aquestes màquines produeix soroll que et pot molestar.

La calor és una cosa que totes les generacions han patit, i ara s'ha filtrat el mètode que feien servir els eqipcis per combatre la calor a les nits i que ajuda a reduir la temperatura corporal.

El truc consisteix a mullar lleugerament un llençol, una tovallola o una manta i tapar-s'hi a l'hora de dormir. També es pot remullar a la dutxa i ficar-la a la rentadora per esprémer-li una mica l'aigua, ja que és important que no estigui xopa.