Les tendències en ungles per aquest estiu 2024

Amb l'arribada de l'estiu, agrada portar les ungles pintades. Sovint els colors escollits són vius, brillants o fluors. Però cada any canvien les tendències. Saps quines són les d'aquest any? T'expliquem els colors de moda perquè te les pintis tu mateixa a casa o perquè les vagis a demanar a una professional d'estètica i bellesa. Així doncs, a què esperes per estar a l'última en ungles a l'estiu?

Els colors de moda de l'estiu 2024

Taronja elèctric

El color de l'estiu per excel·lència. Un to vibrant i ple d'energia que aportarà un toc de vitalitat a les mans. Combina a la perfecció amb el bronzejat i és ideal per a looks atrevits i cridaners.

Blau klein

Un to elegant i sofisticat que mai no passa de moda. El blau klein és perfecte per a aquelles que busquen una manicura clàssica amb un toc modern. Combina a la perfecció amb diferents estils de roba i accessoris.

Verd menta

Un color fresc i refrescant que us transportarà a un oasi tropical. El verd menta és ideal per als dies més calorosos de l'estiu i combina a la perfecció amb tons neutres com el blanc o el beix.

Rosa

Un clàssic que mai no falla. A l'estiu, aposta pels tons pastel o el vermell síndria per a un look més dolç i romàntic. El rosa és un color versàtil que combina tota mena d'estils.

Groc cítric

Un toc àcid i divertit per a la teva manicura. El groc cítric és perfecte per a aquelles que busquen una manicura original i cridanera. Combina a la perfecció amb tons neutres com el negre o el blanc.

Tons pastel

Una barreja de colors suaus i delicats que sempre queden bé. Els tons pastel són ideals per crear manicures elegants i femenines. Combina diferents colors per crear un efecte degradat o utilitza un sol to per a un look més minimalista.

Préssec

El color préssec és una de les tendències més destacades en manicura per a aquest estiu 2024. Aquest to càlid i acollidor aporta un toc dolç i sofisticat a les ungles, convertint-les en un complement ideal per a qualsevol look estiuenc.

No oblidis que la calor, el sol i l'aigua poden fer patir més del que és habitual a les ungles. Per això, és important seguir alguns consells per mantenir sanes i boniques durant tota la temporada.

Consells per dur una manicura perfecta a l'estiu