El botó secret del microones

En quasi totes les llars hi ha un microones. Aquest electrodomèstic és molt útil per a escalfar el menjar i més en una societat on anem sempre de bòlit. Preparar el menjar el dia abans és molt freqüent i reescalfar-lo també. Tot i que no és gaire saludable segons diversos estudis. En aquest article descobriràs un botó secret en el microones que et farà la vida més fàcil.

Si t'has oblidat de descongelar el menjar que volies preparar, no et preocupis perquè podràs recórrer al teu microones per tenir-lo llest en uns minuts i sense que el menjar es cuini. Gairebé tots els microones tenen una funció específica per descongelar. En general, el símbol de descongelació al tauler de control del microones és un floc de neu o un floc de neu amb una gota.

Descongela els aliments al microones

Descongelar el menjar al microones, a més, és la forma més segura de preservar els nutrients dels aliments i a més és molt higiènic: l'alta velocitat a què es descongelen els aliments limita la proliferació de bacteris.

Descongela aliments en el microones / Getty

En habilitar la funció de descongelació, el microones sol encendre's i apagar-se de manera intermitent. Les ones emeses funcionen i deixen de fer-ho alternativament. D'aquesta manera, el microones descongela el menjar en comptes de cuinar-lo.

El microones es poden descongelar diversos tipus d'aliments, inclòs el pa. Per això hauràs de treure el menjar del congelador i posar-lo en un plat o recipient apte per a microones i escollir el nivell de descongelació que necessitis.