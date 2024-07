Els trucs per acabar amb els problemes d'encrespament a l'estiu

Són moltes les persones que, a l'estiu pateixen d'encrespament als cabells. Aquest factor es produeix a conseqüència d'una falta d'humitat en el cuir cabellut, per un abús de tints, ús d'assecadors o planxes de cabells o, per un excés d'exposició al sol i banys en el mar. Tot i que, l'aigua de mar és molt beneficiosa per a la pell, també pot ser molt nociva pels nostres cabells si després no els cuidem correctament. Així doncs, en aquest article et duem la solució per acabar amb els cabells encrespats.

Aquí tens alguns trucs i consells que poden ajudar-te a solucionar l'encrespament:

1. El cabell crespat sovint és un signe de falta d'hidratació. Assegura't d'usar productes capil·lars hidratants, com a condicionadors i màscares.

2. No rentis el cabell amb massa freqüència, ja que fer-ho pot eliminar els olis naturals que el mantenen hidratat i protegit. Intenta espaiar les rentades i opta per xampús suaus i sense sulfats.

3. Utilitza un condicionador sense esbandida o un sèrum capil·lar després de rentar el cabell. Aquests productes ajuden a segellar la humitat i a controlar l'encrespament.

4. Evita, com dèiem, eines de calor per a eixugar el cabell i en el cas de fer-lo, fes servir protectors de calor quan sigui necessari.

5. Pentina amb cura: Empra una pinta de dents amples o un raspall de truges naturals per a desembolicar el cabell. Evita raspallar el cabell en sec, ja que això pot augmentar l'encrespament. En el seu lloc, fes-ho quan el cabell estigui humit i aplica un producte desenredant.

6. En lloc de fregar vigorosament el cabell amb la tovallola després de rentar-lo, eixuga'l suaument pressionant la tovallola sobre el cabell per a eliminar l'excés d'aigua.

7. Busca productes dissenyats específicament per a controlar l'encrespament, com a sèrums o cremes per a evitar l'encrespament. Aquests productes ajuden a suavitzar el cabell i a controlar el frizz.

Sèrum capil·lar / @ freepik

8. Considera fer servir tècniques de pentinat que ajudin a controlar l'encrespament, com el mètode del "plopping" o el "pineappling". Aquestes tècniques impliquen manipular el cabell d'una certa manera mentre s'eixuga per a promoure rínxols definits i reduir l'encrespament.

9. El cabell tendeix a crespar-se més en climes humits. Intenta protegir el teu cabell amb pentinats recollits o usant productes que brindin protecció contra la humitat.

10. Talla les puntes obertes i danyades de manera regular, ja que això ajuda a mantenir el cabell més saludable i a reduir l'encrespament.

Recorda que cada tipus de cabell és diferent, per la qual cosa pot ser que hagis de provar diferents productes i tècniques per a trobar el que funciona millor per a tu. A més, si el problema persisteix, és recomanable consultar a un estilista o dermatòleg capil·lar per a obtenir assessorament personalitzat.