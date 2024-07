El truc definitiu per acabar amb la mala olor de les sabates

Quan arriba la calor o suem, les sabates i els nostres peus solen fer mala olor. Per tal de posar fi a aquesta situació tan incòmoda, et duem un seguit de consells.

Encara que no siguis d'aquells que li fan olor els peus, segur que en moments de calor o en què et passes durant moltes hores amb el calçat tancat, notes que aquests comencen a olorar. Quan aquesta pudor es va acumulant es fa difícil eliminar-la.

Abans que les teves sabatilles preferides acumulin una olor insuportable, posa en pràctica aquest senzill truc amb el qual, a part de tornar-los el seu aspecte original, els proporcionaràs una olor increïble.

Utilitza bicarbonat per acabar amb les males olors / 8photo

Només hauràs d'agafar un parell de mitjons que ja no facis servir, li poses bicarbonat del qual es fa servir a la cuina i el fiques dins dels mitjons. Quan et treguis les sabates, introdueix-lo dins el mitjó i veuràs com l'olor desapareix. Si vols, ho pots fer després de cada ús i així evitar que la mala olor romangui a les teves sabates.