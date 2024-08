Els millors consells per fer que els banyadors i biquinis durin més temporades

Amb l'arribada de les fortes calors, el més recomanable és estar a casa amb les persianes abaixades i l'aire condicionat, durant el dia o bé, anar a la piscina o a la platja. Si el que fas és anar a l'aigua, sigui salada o amb clor, pot ser que els biquinis no t'aguantin gaire i es facin malbé en dues temporades. Però no et preocupis perquè et portem la solució!

Si aquesta peça no et dura tot el que t'agradaria, potser és perquè no estàs parant atenció als rentatges. És important que cuidis aquest procés i així aconseguiràs allargar la seva vida útil i que els teus biquinis o banyadors durin com a nous durant més temps.

El truc per mantenir la vitalitat dels teus vestits de bany no requereix grans esforços ni productes cars.

Només has de seguir uns quants passos:

Esbandeix-los amb aigua freda només sortir del mar o la piscina. Aquest simple gest ajuda a eliminar la sal i el clor que, si es deixen eixugar al teixit, poden fer-lo malbé considerablement.

Aquest simple gest ajuda a eliminar la sal i el clor que, si es deixen eixugar al teixit, poden fer-lo malbé considerablement. Renta'ls a mà. Omple un recipient amb aigua freda i afegeix una petita quantitat de detergent suau o especial per a peces delicades . Deixa el banyador en remull uns 10-15 minuts i agita-ho suaument perquè el detergent penetri bé. Evita fregar amb força o fer servir detergents agressius, blanquejadors o suavitzants.

Omple un recipient amb aigua freda i afegeix una petita quantitat de detergent suau o especial per a peces delicades Evita fregar amb força o fer servir detergents agressius, blanquejadors o suavitzants. Després d'esbandir bé el banyador, elimina l'excés d'aigua prement suaument entre dues tovalloles. Després, deixa'l assecar a l'aire lliure en una superfície plana i a l'ombra.

Com netejar correctament el nostre banyador / freepik

Si el teu banyador té taques de protector solar, olis bronzejadors o altres substàncies, aplica'ls una petita quantitat de detergent suau o sabó líquid i frega suaument amb els dits o un raspall de dents suau . Deixa actuar uns minuts abans d'esbandir amb aigua freda.

. Deixa actuar uns minuts abans d'esbandir amb aigua freda. Abans de guardar-los assegura't que estiguin completament secs per evitar la formació de floridura i males olors. Guarda'ls en un lloc fresc i sec, si pots, en bosses de roba transpirables; ja que són una excel·lent opció per al seu emmagatzematge.

Un truc addicional que pots provar amb els banyadors nous és posar-los en remull amb aigua, sal i una mica de vinagre abans del primer ús. Això ajuda a fixar els colors i evitar que es destenyeixin amb el temps.