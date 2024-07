La nova estafa que fa que buidin els comptes bancaris

Continuem amb les estafes i és que els lladres no descansen ni per vacances. Així doncs, la Policia Nacional ha tornat a avisar d'una nova estafa: compte amb els comptes bancaris. Gràcies a les xarxes socials, la policia pot advertir-nos molt ràpid sobre les noves estafes que apareixen. Descobreix l'estafa del compte bancari.

Des de fa alguns mesos, hem anat veient com diversos usuaris de xarxes socials han denunciat que han perdut tots els diners a causa d'una estafa cibernètica.

Aquest atac directe contra els estalvis dels ciutadans s'ha convertit en una preocupació d'àmbit nacional per als cossos i les forces de seguretat de l'Estat, que han publicat un vídeo alertant sobre quins són els senyals que ens permetrien identificar aquest tipus d'estafes i com actuar davant d'elles.

Perd tots els estalvis per una ciberestafa

La història d'una persona que ha perdut tot el que tenia per culpa d'un atac cibernètic com el que denuncia la Policia Nacional cada cop està més a l'ordre del dia: fa tan sols uns quants dies que es va viralitzar el relat d'un usuari de Twitter, Miguel Ángel, que descrivia com havia rebut una trucada d'un suposat empleat d'ING alertant que s'havien detectat moviments sospitosos als seus comptes i sol·licitant-li el traspàs a un altre compte per protegir els diners.

Després de comprovar que el número des del qual rebia la trucada es corresponia amb el número oficial de l'oficina bancària d'ING, va realitzar les transferències que li ordenava el suposat agent: "En resum: realitza una sèrie de transferències a un suposat compte segur d'ING per a protegir els meus diners. Per fer-les, em van fer arribar SMS des d'un telèfon d'ING amb el número de compte i un codi de seguretat".

La tragèdia de Miquel Àngel no s'acaba aquí, perquè després d'avisar a l'entitat bancària del que havia passat, aquesta li va contestar que la responsabilitat era seva: "T'informem que el departament corresponent ha estat revisant el cas i es verifica que les operacions reclamades es realitzen amb validació mòbil enviada al teu dispositiu habitual, víctima d'un engany".

Alerta de la Policia Nacional

En la seva tasca de divulgació, la Policia Nacional ha publicat un vídeo als seus comptes oficials de xarxes socials explicant als usuaris què és el que passa: "Transferiries tots els teus estalvis a un altre compte si t'ho demana el teu banc? Doncs compte, perquè pot tractar-se de spoofing: els 'ciberdolents' es fan passar pel teu banc per advertir-te de moviments sospitosos entre els teus comptes i convèncer-te perquè transfereixis els diners a altres de suposadament segures".

Tal com expliquen, l'estafa es pot dur a terme “amb un programa informàtic amb el qual els estafadors canvien el número de telèfon que apareix a la nostra pantalla perquè aparegui el del banc, i a més utilitzen un argot bancari perquè ens creiem aquesta estafa”.

De la mateixa manera que li va passar a Miguel Ángel, la Policia adverteix que “en uns minuts aconsegueixen que les víctimes els donin totes les dades per accedir als seus comptes i buidar-les. El teu banc mai et demanarà dades personals o bancàries per telèfon o un codi que suposadament t'hagin enviat per SMS: per tant, mai no facilitis dades d'aquesta manera”.

La recomanació dels experts és que "davant del dubte, penja i truca al telèfon oficial de la teva entitat bancària i si has estat estafat acudeix a la policia".