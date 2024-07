Amb l'onada de calor hi ha més mosquits: si poses aquesta planta a casa teva no s'hi acostaran

Comencen a pujar les temperatures i cada cop és més a prop l'estiu. Amb ell, també tornen els mosquits i les seves molestes picades i el brunzit que ens dificulta el somni. A més, en fer tanta calor, sorgeix el problema de voler obrir la finestra i, alhora, necessitar que estigui tancada perquè no entri aquest insecte.

Per sort, hi ha una planta que farà que no t'hagis de preocupar d'això. Podràs tenir la finestra oberta sense por que entrin mosquits. Per evitar els mosquits hi ha multitud de trucs casolans, productes com esprais o endolls i mosquiteres. No obstant això, poca gent sap que també hi ha plantes que espanten els mosquits, com la següent que et presentem a continuació.

Perquè als mosquits i les mosques, igual que a altres insectes i animals, no els agrada determinades olors, fins al punt de no voler acostar-s'hi i actuar com a repel·lent. Aquestes olors es poden produir de manera artificial, o trobar-les a la natura. La planta de què parlem és l'alfàbrega, la qual et recomanem que posis al balcó o al costat de la finestra de casa teva per oblidar-te dels mosquits.

Per què els espanta?

I és que l'alfàbrega conté un dels quatre elements que repel·leixen els mosquits, anomenat estragol, el qual és el responsable de l'aroma de la planta.

D'altra banda, la seva olor sol agradar als humans, per la qual cosa complirà la doble funció d'expulsar els mosquits i de perfumar casa teva.