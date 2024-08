Quines alternatives tinc per fer front a l'onada de calor?

Just estem passant per unes setmanes en què la calor s'ha tornat intensa. Semblava que el juny ens va donar treva i quasi tot el juliol, però ara, la calor ha arribat fort. I què hem de fer en aquesta situació? Les altes temperatures fan que no sapiguem on posar-nos i, estiguem o no de vacances, no és gens còmode viure en aquesta situació. Així doncs, en aquest article et mostrem com fer front a l'onada de calor gràcies a aquests consells.

El nostre país es troba travessant la segona onada de calor d'aquest 2024 i hi ha zones on s'han superat els 40 °. Davant d'aquestes temperatures a les llars s'intenta sobreviure, però no totes les famílies es poden permetre el luxe de tenir un alt consum de llum.

Ventilador o aire condicionat?

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat un estudi en què confirma quin dels dos aparells refrescants és més eficient per oferir frescor als consumidors.

Segons l'informe, els ventiladors són més profitosos que els aires condicionats, a més a més són més barats i fàcils d'instal·lar. L'aire condicionat pot expulsar aire fred i calent, la seva funció és refredar la zona on es troba. En canvi, els ventiladors tenen la capacitat de moure i generar un ambient amè per combatre la calor extrema.

També són capaços d'eliminar les males olors de la llar i purificar l'ambient. El més important és que consumeixen menys energia que els aires condicionats, per tant, són més econòmics.

Què és millor un ventilador o l'aire condicionat? / CC0

La salut

Tant l'aire condicionat com el ventilador poden tenir efectes negatius per a la nostra salut, ja que el fred pot causar irritacions a les nostres vies respiratòries, especialment quan dormim.

A l'hora de dormir és recomanable programar l'aparell refrigerador perquè no estigui tota la nit donant-nos fred. D'aquesta manera evitarem contraure malalties durant l'època estival.

Altres maneres de refrescar la llar

No només és possible refrescar la casa amb aparells elèctrics elaborats per a aquesta funció, hi ha un truc que tothom pràctica, però molts de manera incorrecta que aïllarà casa teva de la calor d'estiu.

Obrir les finestres, aquest senzill acte us salvarà la vida els dies d'estiu. Farà de casa teva un lloc fresc i agradable on estar. Això cal fer-ho en determinades hores del dia en aquesta època.

El que és recomanable és obrir durant les nits fins que es faci de dia i la calor es comenci a notar present. Aquesta rutina també us ajudarà a netejar la llar.