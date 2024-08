És millor dormir despullat o amb pijama?

A l'estiu fa molta calor i, per què no dormir nus? Però és bo per a la salut? Amb les calors és normal dormir lleugers de roba, però despullats? Descobreix què fer! Per què a l'hivern també és bo dormir nus?

El pijama és el principal aliat quan entrem al llit, especialment si és hivern perquè ens ajuda a protegir-nos del fred. Encara que és millor dormir amb pijama o nu?

Nu o amb pijama?

En primer lloc, lògicament si dorms nu, passes menys calor perquè t'estàs alliberant d'una capa de roba que et produeix calor i contribueix a empitjorar el descans.

En segon lloc, descansar sense res ens fa sentir en llibertat, per la qual cosa ens aporta beneficis que ajuden a dormir més plàcidament.

I tu, com dorms? / freepik

En tercer lloc, és també evident i és que suem menys pel que el descans és de més qualitat. Dormir amb pijama pot provocar una circulació sanguínia incorrecta.

Finalment, et pot ajudar a perdre pes perquè dormir a una temperatura fresca activa el greix i ajuda a regular el nivell de sucre a la sang.

Beneficis de dormir nu

Activa el metabolisme. Dormir en un ambient més fred ajuda el cos a produir greixos saludables Menys estrès. Es redueix la producció de cortisol, de manera que en treure't la roba per ficar-te al llit sentiràs una sensació d'alleujament que calma l'estrès ocasionat durant el dia. Relacions sexuals de qualitat. Dormir nu ajuda a mantenir relacions sexuals de més qualitat, gràcies a la pell amb pell que ajuda a augmentar la quantitat d'oxitocina (l'hormona de l'amor).

Recomanacions

El més recomanable seria dormir tan sols amb roba interior perquè els bacteris que s'acumulen al nostre cos no traspassin el matalàs.

Si dormim sense pijama és recomanable canviar els llençols més sovint perquè la suor a l'estiu no es quedi més temps del possible al nostre matalàs.