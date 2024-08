Descobreix el gimnàs gratuït: fer esport mai ha estat tan senzill

Anar al gimnàs està de moda i és igual si estem a ple estiu com a ple hivern. Cada vegada són més les persones que volen esculpir el seu cos o cuidar la seva salut. Per a fer-ho, el gimnàs és una bona opció, ja que hi ha classes dirigides, màquines, monitors, etc. Així doncs, apuntar-s'hi t'ajudarà a sentir-te molt millor. Avui et descobrim com funcionen els seus preus.

Aquests centres s'adapten a qualsevol de les teves necessitats, perquè pots triar entre fer les teves rutines d'exercicis, anar a classes amb més persones o, fins i tot, triar l'opció d'un entrenador particular si vols corregir tots els errors durant els exercicis o tenir un entrenament personal centrat en les teves necessitats.

Augment de preus

A Espanya, els preus dels gimnasos han augmentat respecte als darrers anys. Aquest augment depèn de l'esport que es practiqui, és a dir, un gimnàs tradicional és més barat que anar a una especialitzada en CrossFit.

Pots trobar classes especialitzades / master1305

Continuen existint gimnasos 'low cost', però ara tenen truc. Es fan dir així, però les seves quotes ja sobrepassen els 30 € mensuals, encara que tenen certs requisits perquè en el cas que el lloc d'entrenament sigui nou i t'inscriguis abans de la seva obertura t'ofereix la possibilitat de pagar una quota menor que els que s'hi incorporin quan el gimnàs ja fa un temps que està obert.

És possible anar gratuïtament al gimnàs?

N'hi ha que opten per fer esport a casa seguint vídeos de professionals en la matèria per estalviar-se els diners del gimnàs; ja que, pot ser que durant alguns mesos paguem el gimnàs per la quota, però no hi podem anar el temps desitjat. També hi ha persones que prefereixen gaudir de l'esport a l'aire lliure.

Pots anar al gimnàs sense pagar res. Sense cap requisit, sense pagar matrícula i sense pagar permanència. Això és possible a Bàsic Fit, aquesta franquícia de gimnasos us ofereix l'oportunitat d'entrenar durant dues setmanes totalment gratis.

Això és vàlid per a qualsevol Bàsic Fit d'Espanya i tan sols heu d'accedir al vostre formulari i indicar la nacionalitat i l'idioma, després d'això se us facilitarà un codi amb el qual podreu accedir a qualsevol gimnàs d'aquesta franquícia i gaudir d'entrenaments gratuïts durant un temps limitat.