Descobreix els consells per aconseguir una major duració de l'aroma de la colònia o perfum durant l'estiu

A l'estiu és molt difícil que el perfum quedi impregnat en la nostra pell i mantingui el seu aroma. En aquesta temporada de l'any estem en constant moviment, a part d'estar-nos remullant constantment amb aigua. A més, la suor de l'estiu pot fer que es barregin les olors. Així doncs, avui et portem un seguit de consells per tal que l'aroma del teu perfum quedi impregnat a la teva pell durant l'estiu.

Els trucs per mantenir l'aroma de la colònia o el perfum a l'estiu:

1.Hidratació prèvia: Abans d'aplicar qualsevol fragància, assegureu-vos que la vostra pell estigui ben hidratada. Aplica una loció inodora per crear una base suau. La pell hidratada tendeix a retenir millor les notes del perfum.

2.Aplicació estratègica: Opta per aplicar el perfum en punts estratègics, com els canells, darrere les orelles, el coll i a la part interna dels colzes. Aquestes àrees tendeixen a irradiar calor, cosa que ajuda a difondre l'aroma de manera constant.

3.Capes lleugeres: En comptes d'aplicar-hi una gran quantitat de perfum d'una sola vegada, opta per capes lleugeres. Això suposa que pots tornar a aplicar la teva fragància al llarg del dia per mantenir la seva frescor.

Aconsegueix que el perfum quedi impregnat en la teva pell / freepik

4.Perfums de llarga durada: Tria fragàncies conegudes per la seva longevitat. Busca perfums amb notes de base més fortes, com el sàndal o el pàtxuli, ja que tendeixen a perdurar més temps a la pell.

5.Roba i cabells: Polvoritzar lleugerament la teva roba i cabells pot ajudar a que l'aroma perduri. No obstant això, verifica primer si el perfum no taca la tela i no ruixeu directament sobre teles delicades.

Si segueixes aquests consells, estaràs més que preparat per mantenir la fragància del teu perfum fresca i durant més temps fins i tot en els moments més calorosos de l'estiu.