Aconsegueix que les begudes estiguin fresques en tot moment

Amb aquestes fortes calors sol ser molt difícil dormir i mantenir-se fresc durant el dia. Si el que volem és hidratar-nos correctament, necessitem begudes fresques; però, com aconseguir-ho si sortim fora de casa i anem a la platja per exemple? Les begudes s'escalfen molt ràpidament tot i dur la nevera portàtil. En aquest article et desvetllarem els trucs per aconseguir mantenir-les fresques durant el major temps possible.

Les tècniques per refredar les begudes

Gel i Aigua Salada

Aquesta tècnica és una de les més ràpides. Omple un recipient gran amb gel i afegeix una mica de sal. Submergeix la teva beguda en aquesta mescla. La sal fa que el punt de congelació de l'aigua baixi, augmentant la velocitat de refredament de la beguda.

Tovalloles humides

Embolica la beguda en una tovallola o un drap humit i col·loca-la al congelador durant uns 15-20 minuts. L'aigua de la tovallola s'evaporarà, absorbint la calor de la beguda i refredant-la més ràpidament.

Les tècniques per refrescar les begudes / Racool_studio

Remullar en aigua freda

Omple un recipient gran amb aigua freda i gel i submergeix-hi la teva beguda durant uns minuts. Aquesta tècnica és perfecta per a begudes en llaunes o ampolles de vidre.

Agitar la beguda en glaçons

Quan submergeixis la beguda en un recipient gran amb glaçons, agita-la suaument durant uns minuts. El moviment accelerarà el procés de refredament. També funciona si en comptes d'agitar-la la fas voltar.

Utilitzar glaçons grans

Empra glaçons de gran mida en lloc de petits. Aquests glaçons grans refredaran la beguda més ràpidament i evitaran diluir-la massa ràpidament.