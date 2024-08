Aquestes vuit infusions ajuden a evitar la retenció de líquids

Ventre inflat o bosses sota els ulls són algunes de les conseqüències de la retenció de líquids. Un problema que afecta moltes persones, es dispara a l'estiu, i que no entén de gèneres. Però la realitat és que les dones són més propenses a la inflorque és conseqüència de l'acumulació de líquids en el cos.

Encara que les causes són molt diverses, pot deure's als canvis hormonals que es produeixen en diferents etapes de la vida: embaràs, adolescència o durant la menstruació. També pot ser causada per herència genètica o per l'estil de vida (sedentarisme, poc consum de fibra...).

Igualment hi ha determinats medicaments, com els que combaten la hipertensió, que són responsables de la retenció de líquids que sol manifestar-se als peus i les mans.

A més de la inflor d'extremitats i de l'abdomen, la retenció de líquids també produeix pesadesa, cansament, fatiga i un augment de pes que, generalment, no té motiu aparent.

Per això, són molts els que busquen solucions a la retenció de líquids, ja que no sols és un problema estètic.

Consells per a evitar la retenció de líquids

Hidratar-se correctament. És important seguir rigorosament aquesta important norma de salut: cal beure dos litres d'aigua al dia per a mantenir una correcta hidratació. No és bona idea pensar que per a acabar amb la retenció de líquids s'ha de reduir la ingesta d'aigua, perquè no és així. Encara més, la hidratació ajuda l'organisme a expulsar les toxines a través de l'orina.

Reduir la ingesta de sal. Molts aliments tenen una concentració natural de sodi, per la qual cosa cal evitar afegir sal als menjars. L'explicació és molt senzilla: com més gran quantitat de sal es consumeix, més aigua es reté en el nostre cos.

Activitat física moderada. S'ha de realitzar entre 3 i 4 vegades a la setmana i amb una durada estimada de 45 a 60 minuts. L'esport és clau per a combatre el restrenyiment, la qual cosa ajuda a l'eliminació de líquids.

Optar per aliments diürètics. Per exemple, la civada, els nabius, els espàrrecs o la carxofa.

Quines són les infusions més diürètiques?

En els supermercats hi ha productes que prometen, sense esforç, ajudar a perdre pes. Entre ells, les infusions per a aprimar. No obstant això, no hem de fiar-nos perquè no existeix cap beguda que, pels seus ingredients, sigui aprimador.

Ho aclareix a 'Guías de Salud' la dietista-nutricionista Mireya García Pérez, de Deusto Salut: "Si entenem aprimar com una pèrdua de massa greix, aquest efecte no l'aconseguirem prenent una infusió. El que sí que trobem en la naturalesa són extractes de plantes que en infusió ens poden ajudar amb la retenció de líquids o a millorar les nostres digestions, que en tots dos casos ens pot ajudar a sentir-nos menys 'inflats' a nivell volum".

En canvi, les infusions sí que poden ser un gran aliat per a la retenció de líquids, encara que adverteix que "ens poden ajudar de manera temporal, mentre es busca l'origen, ja que si es deixen de prendre es perdrà el seu efecte".

Cua de cavall. "És rica en potassi i silici o sílice, que li confereixen la seva capacitat diürètica, augmentant la diüresi en aquelles persones amb tendència a la retenció de líquids".

Dent de lleó. García Pérez explica que "s'utilitza popularment com a diürètic pel seu alt contingut en potassi, a més que seria adequat per a les alteracions de la secreció biliar, millorant a més de la diüresi, la dispèpsia o indigestió".

Bedoll. En aquesta ocasió, aquesta infusió "s'usa en fitoteràpia per les propietats diürètiques i depuratives dels seus flavonoides i sals potàssiques, que ens ajuden a augmentar l'excreció d'aigua i a més poden ser útils per a prevenir la formació d'arenes i càlculs en les vies urinàries".

Sarsa. La dietista especifica que aquesta planta, que també es coneix com a esbarzer morisc, "és adequada per a tractar els problemes de retenció de líquids i edema en l'organisme".

Vinya vermella. Les fulles d'aquest arbust, que destaca pel seu efecte venotònic i vasoprotector, "ens poden ajudar en casos de varices i trastorns circulatoris".

Pinya. "És rica en bromelina, un enzim capaç de trencar les proteïnes (acció proteasa) pel que ens pot ser útil per a facilitar digestions pesades i millorar el tractament dels processos inflamatoris com a edemes, així com millorar la cel·lulitis".

Fonoll. Entre les infusions carminatives, l'experta selecciona aquesta. El fonoll "ens ajuda a combatre l'aerofàgia i eliminar gasos".