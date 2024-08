La curiositat de viatjar en tren: és una caixa d'electricitat

Viatjar encanta i més quan no hem de conduir. Anar amb tren és una gran opció: ràpid i econòmic (en alguns casos, no sempre). A més, no contaminem amb el nostre vehicle i més a l'estiu que és quan hi ha més trànsit. Tot i que el tren pot arribar a ser molt còmode si viatgem amb AVE, per exemple, sí que hi ha un problema, i és que, quan arribem a casa o al destí, solem sentir-nos cansats i no entenem ben bé per què. Avui t'explicarem per què passa, segons l'expert d'Ekio Electrosmog.

Viatjar amb tren és un autèntic plaer, però també és un perill. Després dels còmodes seients i la velocitat que ens fa arribar de pressa al nostre destí s'amaga un perill del qual no ens adonem, i que si no fos per la protecció especial dels cotxes del comboi, ens cremaríem cada vegada que entréssim al vagó.

El tren és una gran caixa d'electricitat

L'electricitat és una font d'alimentació perquè funcioni un tren. Perquè una d'aquestes màquines es pugui moure ha d'estar connectada als cables de la catenària mitjançant un pantògraf, que serveix de connexió perquè els motors arrenquin.

Tot sembla molt fàcil, però és molt perillós. Aquest és el motiu pel qual baixem cansats d'un tren, perquè si no estiguéssim protegits, no podríem posar ni un peu dins d'un lloc carregat amb volums d'electricitat alts, com explica en un vídeo Ekio Electrosmog, una empresa especialitzada a netejar la contaminació electromagnètica.

"Estem dins una gàbia de Faraday"

L'especialista ha compartit en un vídeo al compte de TikTok (@ekio_electrosmog) alertant que el tren és una màquina elèctrica. "Hem de tenir en compte que viatgem en una gran caixa de metall alimentada per electricitat, i per això estem dins d'una caixa de Faraday, amb camps electromagnètics molt forts", deia l'expert.

Una gàbia de Faraday és una estructura metàl·lica que protegeix el seu interior de camps elèctrics externs, com ara un escut contra llamps o interferències electròniques. Quan estàs assegut en un seient del tren pateixes una càrrega de 21,93 microwatts cm², una potència alta dins d'una taula que recull el nivell de camps electromagnètics.

Per tant, el motiu pel qual arribem tan cansats a casa és aquest camp electromagnètic tan potent que ens afecta i del que no ens adonem. Per 'netejar-nos' d'aquesta electricitat, hi ha dispositius i aparells especialitzats que ens poden servir per desfer-nos d'aquestes càrregues.