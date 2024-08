El melic, la moda entre els "outfits" dels joves

Són molts els col·legis que entre les seves normes de convivència subratllen la importància que l’alumnat visteixi de manera correcta i decorosa, prohibint les peces trencades que deixin veure la roba interior, i els pantalons o els tops molt curts. S’intenta frenar així, almenys a les aules, aquest ímpetu adolescent per voler expressar-se, marcar territori i ser acceptat a través d’una cosa tan quotidiana com la forma en la qual es presenten davant els altres. Un fre que a l’estiu desapareix, i només cal donar un cop d’ull als «outfits» dels festivals.

La pertinença al grup i la validació entre iguals, molt rellevants en aquestes etapes solen aconseguir-se reproduint els estils adoptats per la majoria que, en l’actualitat, estan molt condicionats pels «influencers» de les xarxes socials, les estrelles de la música i la televisió. Així, les protagonistes de sèries com l’espanyola «Élite» o l’estatunidenca «Euphoria» han aconseguit que legions de joves llueixin el seu melic, fins a l’hivern, o l’enalteixin amb tatuatges o pírcings, per a dissort de progenitors.

Aquesta tendència no és un tema fútil, perquè comprèn una infinitat de matisos sensuals i simbologies còsmiques (el melic com a centre del cos humà, del món i de l’univers) que converteixen a aquesta cicatriu situada enmig del ventre, entre el pit i el pubis, en un assumpte molt interessant.

Sempre present al llarg de la història

L’estudi antropològic publicat pel doctor italo-mexicà Gutierre Tibon el 1979, amb títol «El ombligo como centro erótico» permet conèixer que la seva connotació sexual ja procedeix de temps remots: «El melic és místic i sensual, cast i carnal [...] centre des del qual ha estat nodrit l’ésser humà en la seva existència prenatal». El «Càntic dels Càntics» (Antic Testament) és el primer document literari que l’associa amb la bellesa: «El teu melic és una àmfora rodona, on no falta el vi». Aquest significat també s’adverteix en el «Kama-sutra» i en alguns dels contes de «Les mil i una nits».

Des de la «Venus de Willendorf», amb més de 20.000 anys d’antiguitat, passant per la «Venus de Milo», o el «Naixement de Venus» de Botticelli, «La maja desnuda» de Goya, la història de l’art ha evidenciat aquesta petita part del cos com a zona erògena (la seva veneració excessiva es denomina alvinofilia).

No és d’estranyar que en determinades èpoques conservadores es prohibís la seva exposició en públic. La primera censura oficial a Espanya es va establir el 1937 i el seu esmolat agulló es va sentir fins al Reial decret de 1977, que va posar fi a la censura cinematogràfica al nostre país. A l’altre costat de l’Atlàntic, el «Motion Picture Production Code», conegut com a «codi Hays» (es va aplicar de 1934 a 1968), determinava el que es podia veure de les produccions americanes en la pantalla, advertint que «les exhibicions estan prohibides. El melic també». Una cosa semblant va succeir en l’àmbit televisiu: els productors de la telecomèdia «I dream of Jeannie» (1965-1970), en la qual Bárbara Eden apareixia vestida amb una disfressa de geni de l’ampolla, van tractar per tots els mitjans de dissimular el seu melic. No obstant això, Yvette Mimieux va aconseguir burlar aquest precepte en la seva participació estel·lar com a surfista a la sèrie «Dr. Kildare» (1961-66).

Menys subterfugis es van utilitzar en «The Sonny and Cher Comedy Hour»(1971-74 i 1976-77) i «The Cher Xou» (1975), espectacles de varietats que van convertir a Cher en una icona mundial i en la creadora d’un estil únic i transgressor en vestir, que mostrava ja el melic sense cap mena de rubor. No podem obviar el renou que va causar Raffaella Carrà en 1970, en cantar «Ma che música maestro» en «Canzoníssima», un famós programa de la RAI, i, en el mateix programa, la seva performance al costat de l’actor Alberto Sordi amb el «Tuca Tuca». En ambdues no van passar inadvertits els seus originals tops.

Una moda amb diverses cares

Pioneres com les nomenades i moltes altres vinculades al cabaret van obrir la porta a estrelles com Madonna, Britney Spears, Shakira i Lady Gaga, fins a alguns artistes masculins com Kid Cudi, Harry Styles, Bad Bunny, Troye Sivan i Lil Nas X, que senten devoció per les samarretes molt curtes.Al llarg de la història han existit danses exòtiques les indumentàries de les quals, ritmes i moviments visibilitzen i exalten el melic, i fins i tot a la ciutat japonesa de Shibukawa se celebra el «Festival del Melic».

Curiosament, però, existeixen altres creences que impedeixen mostrar-ho tan a la lleugera. En els Jocs Olímpics de Tòquio (2020), algunes atletes asiàtiques van córrer amb el melic tapat per la convicció que podien perdre la seva energia o absorbir males vibracions.

En definitiva, ensenyar o no el melic és avui una qüestió personal que es decideix lliurement per raons estètiques que tenen a veure amb temes com l’apoderament i la sensualitat, la cultura i fins a la metafísica, indicatius que reflecteixen la transcendència d’aquest punt tan prohibit com sagrat.

