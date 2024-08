Aquest truc és infal·lible per eliminar la mala olor del cubell d'escombraries

A totes les llars del món, els dispositius d'emmagatzematge de deixalles són indispensables per mantenir la cura de casa. Sense ells, les acumulacions de residus desagradables seria intolerable, però, fins i tot dins del compliment de les seves pròpies funcions, poden patir d'allò mateix que es busca eludir: brutícia i males olors.

Per tant, si ja t'ha succeït i el cubell d'escombraries desprèn una pudor difícil de suportar, aquest senzill però definitiu truc t'ajudarà a eliminar-lo sense més complicacions. Una pudor que, cal destacar, segurament es degui als líquids alliberats per la descomposició d'aliments llançats al contenidor, els quals s'acumulen i emanen una desagradable aroma.

Per això, el truc consisteix en col·locar un conjunt de tovallons al fons del cubell d'escombraries, de manera que aquests absorbeixin aquests líquids. Al moment de retirar la bossa, tan sols haurem d'aprofitar per retirar els tovallons i després tornar a col·locar-ne un nou feix, permetent que la galleda estigui lliure d'aires indesitjats.

A més, si afegeixes gotes d'oli essencial (mandarina, llimona, taronja...) als tovallons, estaràs escalant al nou nivell de defensa contra les males olors, perquè no només les evitaràs sinó que, alhora, produiràs olors agradables. Si segueixes aquests passos, t'asseguraràs que els teus contenidors de deixalles no siguin impediment per a un ambient desitjable a l'estada; un resultat magnífic tenint en compte com de senzilla i poc demandant de recursos és aquesta alternativa.