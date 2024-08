La càpsula que cada vegada més gent posa al cubell de fregar: terra impol·lut en una passada

És freqüent que amb l’ús els nostres elements de neteja acabin per deteriorar-se i acabin més per embrutar que per netejar. És igual d’imprescindible, per tant, tenir en compte de la mateixa manera la neteja a la llar que dels estris que utilitzem per donar un acabat perfecte i que les hores d’esforç valguin la pena. I és que totes les restes de pols que recollim amb l’escombra o mopa sempre acaben en algun lloc, tot i que les sacsegem a l’hora d’acabar. Amb les baietes o els pals de fregar, dos elements que solen estar en contacte amb l’aigua, el tacte i l’olor acaben tornant-se desagradables, així que és fonamental escórrer bé amb cada passada.

Els trucs casolans sempre han sigut presents a les llars i solen transmetre’s de generació en generació. Gràcies a les xarxes socials, els petits consells de l’àvia arriben a altres famílies per facilitar les tasques diàries o estalviar uns diners a l’hora de comprar productes específics per a la neteja. Com que el rentat dels nostres instruments de neteja també és fonamental, algunes maneres d’agilitzar o millorar-ne la neteja sorgeixen a través de vídeos curts o breus indicacions.

Abans de llençar el teu pal de fregar a les escombraries, pensa si realment pots donar-li una segona oportunitat. En ocasions el problema no es deu a res més que a l’acumulació de brutícia després de passar-la durant setmanes, per la qual cosa una bona neteja pot tornar-li l’eficàcia que tenia al principi. Una usuària de Tik Tok ha compartit un mètode per netejar el teu pal de fregar i deixar-lo com nou. Tan sols necessitaràs: una càpsula de rentaplats i un vas d’amoníac. Introdueix-los al cubell per fregar amb aigua nova, remou el pal de fregar a l’interior i deixa’l reposar a dins durant 30 minuts. Finalment, escorre’l i espera que s’eixugui per comprovar el resultat.