Si compleixes això, és probable que la teva relació duri tota la vida

La cerca de l'amor veritable és un dels temes universals de la humanitat. No obstant, més enllà de trobar-lo, sembla encara més difícil mantenir-lo. Trobar una parella per a tota la vida pot ser més complicat en aquests temps. No obstant això, hi ha unes característiques que et podrien indicar que has trobat la persona perfecta.

Els especialistes solen tenir clars els elements bàsics perquè una relació funcioni: aprendre a debatre les coses, consensuar pactes, compartir interessos, etc. Ara bé, hi ha una característica fonamental de què no se'n parla tant. Segons explica Wendy L. Patrick, experta en conducta, un estudi ha trobat la clau per saber si dues persones tindran una relació duradora.

Després d'investigar múltiples parelles, han determinat que les que seguien enamorats amb el pas del temps tenen una característica comuna. Totes les persones sentien que la seva parella seguia sent la mateixa persona de qui es van enamorar al principi de la relació.

Això pot semblar una dada sorprenent, ja que el més normal és que les persones evolucionin amb el pas del temps. No obstant això, a allò que es refereixen aquestes persones és als valors i les característiques fonamentals per les quals un dia es van enamorar.