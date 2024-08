Crea un repel·lent antimosquits eficaç i casolà

Els mosquits són presents durant tot l'estiu i repel·lir-los sol ser molt difícil, tot i tenir diverses eines com esprais, polseres, espelmes, etc. Aquests insectes saben amagar-se molt bé i saben quan actuar. En aquest article us descobrirem com crear el vostre propi repel·lent: efectiu i durador.

Per què optar per un repel·lent de mosquits natural?

Els repel·lents de mosquits naturals ofereixen diversos avantatges sobre les seves contraparts químiques. En primer lloc, són segurs per a la pell i no causen irritacions ni reaccions al·lèrgiques a la majoria de les persones. A més, són ecològics i no contribueixen a la contaminació del medi ambient. En preparar el teu propi repel·lent, també tens control sobre els ingredients, assegurant-te que siguin completament naturals i no tòxics.

Ingredients per a un repel·lent natural

El repel·lent de mosquits casolà es pot preparar amb una varietat d'ingredients naturals. Alguns dels més efectius inclouen:

Olis essencials: Els olis essencials com el de citronel·la, eucaliptus, lavanda, arbre de te, i menta són coneguts per les seves propietats repel·lents d'insectes. La citronel·la, en particular, és àmpliament utilitzada en espelmes i locions repel·lents de mosquits.

Els olis essencials com el de són coneguts per les seves propietats repel·lents d'insectes. La citronel·la, en particular, és àmpliament utilitzada en espelmes i locions repel·lents de mosquits. Alcohol: L'alcohol actua com un bon diluent per als olis essencials i ajuda que la barreja s'eixugui ràpidament a la pell.

L'alcohol actua com un bon diluent per als olis essencials i ajuda que la barreja s'eixugui ràpidament a la pell. Vinagre de poma : El vinagre de poma és un altre ingredient eficaç a causa de la seva forta olor; la qual repel·leix els mosquits.

: El vinagre de poma és un altre ingredient eficaç a causa de la seva forta olor; la qual repel·leix els mosquits. Aigua destil·lada o hamamelis: Aquests ingredients actuen com una base suau i segura per al repel·lent.

Recepta bàsica per a un repel·lent de mosquits natural

A continuació, us presentem una recepta simple i efectiva per preparar un repel·lent de mosquits natural a casa:

Ingredients:

10 gotes d'oli essencial de citronel·la

10 gotes d'oli essencial d'eucaliptus

10 gotes d'oli essencial de lavanda

5 gotes d'oli essencial de menta

5 gotes d'oli essencial d'arbre de te

2 cullerades d'alcohol (preferiblement d'alta graduació, com el vodka)

½ tassa de vinagre de poma

½ tassa d'aigua destil·lada o hamamelis

Instruccions:

Barreja d'olis essencials: En una ampolla d'esprai de vidre o plàstic, combina tots els olis essencials. Afegiu alcohol: Afegiu les dues cullerades d'alcohol a la barreja d'olis essencials. L'alcohol ajudarà a dissoldre els olis i que la barreja s'assequi més ràpidament a la pell. Incorporar vinagre i aigua: Afegeix-hi el vinagre de poma i l'aigua destil·lada o hamamelis a l'ampolla. Agita bé per combinar tots els ingredients. Ús: Abans de cada ús, agita bé l'ampolla. Ruixa el repel·lent sobre la pell exposada i la roba, evitant el contacte amb els ulls i mucoses.

Evita les picades de mosquits amb aquests trucs / @ jcomp

Consells per maximitzar l'eficàcia del repel·lent

Per assegurar-te que el teu repel·lent de mosquits natural sigui el més efectiu possible, segueix aquests consells:

Aplica amb freqüència: Els repel·lents naturals tendeixen a evaporar-se més ràpidament que els productes químics, per la qual cosa és important aplicar-te'l cada 2-3 hores , especialment si estàs suant o després de nedar.

Els repel·lents naturals tendeixen a evaporar-se més ràpidament que els productes químics, per la qual cosa , especialment si estàs suant o després de nedar. Prova de sensibilitat: Abans de fer servir qualsevol repel·lent nou, fes una prova de sensibilitat aplicant una petita quantitat en una zona de la pell per assegurar-te que no causi irritació.

Abans de fer servir qualsevol repel·lent nou, fes una prova de sensibilitat Emmagatzematge: Guarda el repel·lent en un lloc fresc i fosc per preservar l'eficàcia dels olis essencials.

Guarda el repel·lent en un lloc fresc i fosc per Complementa amb mesures preventives: Usa roba de colors clars i de màniga llarga, instal·la mosquiteres a finestres i portes, i evita àrees amb aigua estancada on els mosquits solen reproduir-se.

Altres mètodes naturals per repel·lir mosquits

A part del repel·lent casolà, hi ha altres formes naturals de mantenir els mosquits a ratlla:

Plantes repel·lents: Plantar herbes i flors com la citronel·la, l'espígol, l'alfàbrega i la menta al voltant de casa teva pot ajudar a mantenir els mosquits allunyats.

Plantar herbes i flors com al voltant de casa teva pot ajudar a mantenir els mosquits allunyats. Espelmes i difusors: Fes servir espelmes i difusors d'olis essencials en àrees exteriors per crear una barrera natural contra els mosquits.

Fes servir espelmes i difusors d'olis essencials contra els mosquits. Ventiladors: Els mosquits són insectes febles voladors. Usar ventiladors en àrees exteriors pot ajudar a mantenir-los allunyats.

Precaucions en utilitzar repel·lents naturals

Tot i que els repel·lents naturals són generalment segurs, és important prendre algunes precaucions:

No ingerir: Els olis essencials no han de ser ingerits, ja que poden ser tòxics si es consumeixen.

Els olis essencials no han de ser ingerits, ja que Evitar contacte amb els ulls : Mantingues el repel·lent allunyat dels ulls i altres mucoses per evitar irritacions.

: Mantingues el repel·lent allunyat dels ulls i altres mucoses per evitar irritacions. Embaràs i nens: Consulta un metge abans d'usar olis essencials en dones embarassades, lactants o nens petits.

Preparar un repel·lent de mosquits natural a casa és una excel·lent manera de protegir-te d'aquests molestos insectes sense exposar-te a productes químics potencialment nocius. Amb ingredients simples i efectius com olis essencials, vinagre de poma i alcohol, podeu crear una solució segura i ecològica que us ajudarà a gaudir de l'aire lliure sense picades. A més, complementant amb altres mesures preventives, podràs mantenir la teva llar i espais exteriors lliures de mosquits de manera natural.