Fes fora les vespes de la piscina amb aquests consells

Trobar vespes al voltant de la piscina és molt freqüent. Per tal de fer-les fora sense que us piquin, us duem un seguit de consells. Recordeu que molestar-les pot ser molt negatiu, ja que es poden sentir amenaçades i poden començar a atacar-nos. Si ets al·lèrgic a les vespes, has d'anar molt amb compte a l'estiu quan estiguis a prop de l'aigua i més si estàs consumint una beguda ensucrada. T'ho expliquem!

Quan augmenta la calor, aquests insectes solen buscar la zona de les piscines, per això és necessari prendre les mesures oportunes per tal d'espantar les vespes i que no t'arruïnin l'estiu.

Claus per evitar les vespes a la teva piscina

A part de l'aigua, les vespes tenen molta tendència a anar a llocs on hi hagi restes de menjar i begudes. Per tant, és essencial mantenir la zona de la piscina neta, retirant qualsevol residu que pugui atraure aquests insectes. Les begudes dolces i els aliments que estiguin a l'aire lliure s'hauran de limitar.

També hi ha diversos repel·lents naturals que poden ser eficaços per espantar les vespes de la piscina:

Conrear plantes com la menta, l'alfàbrega, el romaní, la farigola i la lavanda a les àrees properes a la piscina pot resultar útil, ja que el seu aroma repel·leix les vespes.

a les àrees properes a la pot resultar útil, ja que Barrejar olis essencials com el d'eucaliptus, menta, espígol o citronel·la amb aigua i ruixar-los a l'àrea de la piscina també pot ajudar a eliminar aquests insectes.

amb aigua i ruixar-los a l'àrea de la piscina també pot ajudar a Ruixar vinagre blanc a zones on s'observin vespes és una altra opció per mantenir-les allunyades.

Una opció que també pot ser efectiva per espantar les vespes és col·locar trampes casolanes per atrapar les vespes

Es poden elaborar fent servir ampolles de plàstic buides i tallades per la meitat. A la part inferior, es col·loca una barreja d'aigua, sucre i sabó, i s'hi introdueix la part superior invertida com un embut. Les vespes són atretes per la barreja dolça i queden atrapades a l'ampolla.

Les vespes solen evitar les àrees amb corrents d'aire forts, per la qual cosa col·locar ventiladors a la zona de la piscina pot ajudar a mantenir-los allunyats. A més, el flux constant d'aire dispersarà les olors que puguin atraure aquests insectes i t'ajudarà a espantar les vespes.

Finalment, i no per això menys important, assegureu-vos de no tenir àrees amb aigua estancada prop de la piscina, ja que això pot atraure les vespes i altres insectes. Mantingues nets i secs els objectes que puguin acumular aigua, com galledes, joguines i utensilis de jardí.

Posa en pràctica aquests consells i aconseguiràs foragitar les vespes de la teva piscina.