Quatre ciutats europees poc conegudes que val la pena visitar

Vols fer un petit viatge europeu però no anar a les típiques ciutats a les quals va tothom? La periodista Dasha Kofman, de Business Insider, és una rodamon que ha estat en infinitat de ciutats del continent i coneix quatre destins tan desconeguts com meravellosos.

Bath

Primer de tot, la ciutat anglesa de Bath. Està a tan sols 90 minuts amb tren de Londres, té les ruïnes romanes millor conservades del món, llueix una arquitectura georgiana preciosa i al setembre celebra el festival Jane Austen. Amb un parell de fotos que cerquis a Internet d'aquest emplaçament, ja s'entén com és de bonica.

Mostar

I parlant de ciutat bonica, Mostar, situada en el sud de Bòsnia i Hercegovina, un d'aquells països balcànics encara per descobrir que en uns anys estarà molt probablement massificat. En paraules de la pròpia Kofman, “Mostar no s'assembla a cap altre lloc en el qual hagi estat, amb l'imponent pont vell connectant els dos costats de la ciutat”. I no és un pont qualsevol: és un pont construït en el segle XVI, reconstruït després de la guerra dels Balcans de 1990 i designat com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. A més, aquesta periodista explica que la ciutat posseeix també “un barri otomà ben conservat amb encantadors carrers empedrats”.

Mostar. / Istock / alexeys

Heidelberg

Després està la ciutat alemanya de Heidelberg. Per a Kofman, així com per a moltes altres persones que viatgen allà, la clau de la seva bellesa està en la seva mescla entre personalitat històrica i modernitat. Alguna cosa que, en moltes ocasions, no casa bé. Aquí, sí. De fet, i com escriu aquesta autora, “la ciutat té vistes impressionants a cada cantonada”. Els seus edificis de teules vermelles, el seu ampli riu i, sobretot, la quantitat de bosc que l'envolta, li proporcionen una estampa molt particular. A més, Kofman recomana viatjar-hi a la tardor perquè els colors d'aquesta estació fan de Heidelberg un lloc encara més espectacular.

Andorra La Vella

I compte amb l'última: Andorra La Vella. En ocasions, se la titlla com un meme per efecte dels streamers que volen pagar menys imposts, però sembla que la capital del nostre petit veí té moltíssim a oferir. Per a començar, es troba al bell mig dels Pirineus, amb tot el que això implica en termes de muntanyes, valls i aire fresc. Estàs sempre rodejat de vegetació. D'altra banda, té un centre històric que, sense ser la vuitena meravella del món, és molt bell. I, per acabar, pots anar “a una borda, una casa tradicional utilitzada antany amb finalitats agrícoles” per “tastar l'autèntic menjar andorrà”.