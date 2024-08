Ni repel·lents ni cremes: aquest és el millor truc per acabar amb els mosquits aquest estiu

L'estiu és una de les estacions més esperades de l'any. Per a molts vol dir llibertat, vacances i l'oportunitat de gaudir del bon temps. Un paradís que, sovint, es veu frenat per la inevitable molèstia dels mosquits, molt habituals en aquesta època de l'any.

I davant la seva arribada, sempre es busquen solucions perquè la seva presència sigui el mínim molesta possible. Des de mosquiteres, passant per insecticides i acabant per fer servir remeis naturals. No obstant, fa la sensació que cap funciona amb eficàcia i sempre sobreviu aquest mosquit que no deixa dormir a les nits.

A més, la picada dels mosquits sol deixar una marca visible que, en molts casos, causen envermelliment i inflamació, a més d'una picor molt intensa. Per això, s'ha fet viral un petit truc molt senzill de fer i que només necessites dos materials: paper higiènic i pasta de dents.

Com funciona el truc amb paper higiènic i pasta de dents per eliminar mosquits

Segons s'explica, aquest truc és molt eficaç i permet espantar els mosquits, sobretot a la nit. Amb només paper higiènic i pasta de dents, i necessitant l'ajuda d'un recipient i un encenedor, ho podràs fer en un minut. Aquest és el truc pas a pas:

Agafa un tros de paper higiènic i enrotlla'l sobre ell mateix. Després aplica pasta de dents per tot el paper higiènic enrotllat. A continuació, dipositeu el paper en un recipient, com per exemple una ampolla, on un dels extrems del paper sobresurti. Finalment, encén amb un encenedor el paper higiènic, encara que gairebé instantàniament l'has d'apagar.

Després de fer tots aquests passos, es quedarà una aroma que s'escamparà per tota l'habitació. D'aquesta manera, aquesta olor actuarà com a repel·lent natural de mosquits, allunyant-se de l'habitació.

Altres remeis naturals per allunyar els mosquits

Si aquest truc no funciona o convenç, hi ha altres remeis naturals i tradicionals que també tenen força eficàcia.