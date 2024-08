Si tens aquesta moneda de 10 cèntims a casa, la pots vendre per més de 200 euros

El món de la numismàtica ha experimentat un auge en els darrers anys, impulsat pel creixent interès en monedes rares i valuoses. L'exemple més recent el trobem en una moneda de 10 cèntims que en teoria amaga aquest valor, que, tot i això, s'ha arribat a vendre per fins a 500 euros en plataformes com Wallapop, cada cop més transitades per col·leccionistes de monedes.

I per què és una moneda única al món?

Aquesta petita moneda, aparentment comuna, és en realitat una peça molt especial a causa d'un error d'encunyació, cosa que la converteix en un cobejat objecte de col·lecció. Per tant, comprova totes les monedes de 10 cèntims que tens a casa i descobreix si alguna té un error d'encunyació, atès que el seu valor es pot multiplicar per 200 molt fàcilment.

L'accessibilitat de les plataformes digitals ha facilitat el comerç d'aquestes peces, permetent que col·leccionistes de tot el món es connectin i adquireixin aquests rars tresors a preus que superen amb escreix el valor original.

A mesura que el col·leccionisme de monedes segueix guanyant popularitat, s'espera que el mercat continuï expandint-se, amb cada cop més persones interessades a identificar i vendre monedes rares. Tu ja has sucumbit a aquest negoci i has venut anteriorment alguna moneda amb un valor especial?